Los creadores de 'Kimetsu no Yaiba' tienen un nuevo anime de fantasía en marcha. Una adaptación de videojuegos que promete reventar la taquilla

Aunque Ufotable saltó a la fama con sus adaptaciones de la saga de videojuegos 'Fate', aunque el éxito aplastante ha llegado con 'Kimetsu no Yaiba'. El anime de fantasía ha batido de récords en taquilla y ha sido una aventura jugosísima para el estudio, que este mismo año vuelve a pasar por cines con un nuevo anime.

Entre brujas

'Witch on the Holy Night', también conocida como 'MAHOYO' es una novela visual que se lanzó por primera vez en 2012 y sigue a una chica llamada Aoko Aozaki que comienza a aprender magia. Su familia se encarga de proteger las tierras en las que se construyó su pueblo, y ahora es el turno de Aoko y Alice Kounji, la bruja local, de investigar una serie de eventos misteriosos por todo el pueblo.

La película 'MAHOYO: Witch on the Holy Night' ya se anunció allá por 2021, pero como sabemos que en Ufotable han estado muy ocupados con Tanjiro Kamado, así que obviamente el proyecto se ha ido alargando. Ahora se ha dejado ver un primerísimo tráiler de la película, y todo parece apuntar a que la animación va a ser una locura espectacular.

'MAHOYO: Witch on the Holy Night' tiene previsto su estreno en Japón para el próximo 20 de noviembre. Todavía no se ha confirmado su distribución internacional, así que habrá que estar pendientes de si llega a nuestros cines o directamente a streaming, aunque ya con esta carta de presentación tan buena promete reventar la taquilla.

No es la única adaptación de videojuegos que Ufotable tiene en marcha. También andan trabajando en el anime de 'Genshin Impact', que se confirmó en 2022 y desde entonces está en desarrollo sin darnos demasiadas actualizaciones. Esperemos que tras las brujas, sea el siguiente en la lista.

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