Antes de 'La muerte de Robin Hood' tuvimos a Sean Connery siendo una gran versión veterana del héroe en esta espléndida aventura clásica

Resulta chocante y hasta aparentemente provocadora la idea de una película como 'La muerte de Robin Hood' (‘The Death of Robin Hood’) para dar una brutal elegía a uno de los personajes más míticos del género de aventuras. Aunque el tono si presenta variedad, la realidad es que ya tuvimos un estupendo film crepuscular sobre el arquero con la exquisita ‘Robin y Marian’ (’Robin and Marian’).

Dos amantes inmortales

Sean Connery interpreta a este envejecido Robin Hood, que tiene también a una veterana Audrey Hepburn para dar vida a esta diferente versión de Marian. Ambos se ponen al servicio de un respetable director británico como Richard Lester en una película memorable que se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Envejecidos y magullados tras muchos años de combatir en las cruzadas por Tierra Santa, Robin Hood decide regresar a Inglaterra acompañado de Little John para dejar atrás sus años de aventura. No resultará todo tan fácil como esperaba, ya que las circunstancias que le llevaron a enfrentarse al sheriff de Nottingham décadas atrás están empezando a replicarse.

Lester elabora aquí una aventura romántica inusual, por cómo explora la madurez con cierta amargura pero también humor. Todo nace de su intención desmitificadora del heroísmo que ya abordó previamente, dando una aura reflexiva a sus personajes que va más allá de los arquetipos conocidos.

Hay una buena escritura sosteniendo esta historia, donde recuperar aquello donde se dejó resulta complicado por el paso del tiempo. Pero el tono es también una de las cosas más exquisitas que impone Lester, con ese toque taciturno que es apropiado para los personajes en este punto, sin desnaturalizarlos del todo.

Connery y Hepburn forma una pareja espléndida, imprimiendo también sus propias leyendas cinematográficas ya en el otoño de las mismas (aunque Connery tendría la oportunidad de extenderla varias décadas más). Este refinamiento, si bien a veces rígido por momentos, da mucho valor a lo que se puede considerar prototipo de las secuelas tardías.

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