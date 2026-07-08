'Chainsaw Man' ha sido la inspiración inesperada para la nueva película de Disney. Así encontraron los directores de 'Hexed' el elemento que les faltaba

En medio de todas las secuelas que tienen en marcha, a Disney se le ha colado en la parrilla una nueva película original: 'Hexed'. La aventura de fantasía llega a la pantalla grande el próximo 27 de noviembre, para llevarnos al reino de las brujas.

Tras el primer tráiler de 'Hexed', ya hay quien ha sacado más de una comparativa con 'La Casa Búho', pero resulta que una de las inspiraciones para lo nuevo de Disney ha sido 'Chainsaw Man'.

Pochitaxed

Choca un poco que un anime tan macarra, cafre y pasado de rosca como 'Chainsaw Man' haya ayudado a crear una película familiar de Disney, pero así ha sido. O, por lo menos, ha sido una de las claves en cuanto al estilo de animación que sus directores buscaban.

Desde el primer momento, los directores Fawn Veerasunthorn y Jason Hand querían que dar claro que Billie, la protagonista de 'Hexed', no era del todo "normal". Hay mucha iconografía clásica de brujas en la película y en los diseños de personajes, y especialmente la animación de los ojos fue uno de los detalles a los que más atención se prestó en 'Hexed'. Algo que tomaron prestado de 'Chainsaw Man'.

"Cuando te fijas en Billie, queríamos evocar el sentimiento de que esta chica tiene el potencial de ser una bruja, pero no queríamos que fuera muy obvio. Pusimos pequeñas pistas en todas partes", explicó Veerasunthorn a Cartoon Brew, con Hand expandiendo que: "Tengo un hijo de 15 años, y estábamos viendo 'Chainsaw Man'. Hacen todo tipo de cosas locas con los ojos, que pensé que podríamos hacer también, pero de una manera mucho más sutil."

La animación de MAPPA en 'Chainsaw Man' es tremendamente expresiva, en especial en personajes como Denji y Power, y juegan mucho con las miradas y los cambios faciales. Un elemento que decidieron intentar replicar en 'Hexed' con su propio toque.

"Como esto es una película original, lo tomamos como una oportunidad para pensar diferente, y volvernos mucho más cartoon", continuaron los directores. "Ser más caricaturesco nos permitió exagerar todavía más las cosas. El diseño de color en la producción es una locura, al igual que las proporciones de los personajes".

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