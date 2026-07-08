'Dune 3' fascina con su nuevo e increíble tráiler. Denis Villeneuve pone toda la carne en el asador para tratar de vencer a 'Vengadores: Doomsday'

El 18 de diciembre debería estar marcado a fuego en los calendarios de cualquier aficionado al cine, porque se van a encontrar, al mismo tiempo, 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune, parte 3' en un duelo de titanes para la taquilla que no se veía desde 'Barbie' y 'Oppenheimer'. Y no está claro cuál va a ganar, pero la película de Denis Villeneuve, desde luego, lo está dando todo en unos tráilers magnéticos que preparan el final, por todo lo alto, de su trilogía maestra. ¿Preparados para volver a Arrakis?

¿Arrakis o Madrid en verano?

'Dune 3', que ya deslumbró con un tráiler hace unos meses, ha vuelto a poner toda la carne en el asador con un nuevo y larguísimo avance en el que deja claro tanto el poderío visual del director como la ambición de sus tramas y del final de este juego de tronos galáctico en el que todo pasa por una misma persona: Paul Atreides.

Por supuesto, su casting sigue resultando absolutamente abrumador. Además de los ya conocidos Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Josh Brolin y Javier Bardem se une Robert Pattinson. No hay espacio para más, por suerte, o la lista de personajes sería ya interminable.

Después de que 'Dune' recaudara 411 millones y 'Dune 2' subiera la apuesta a los 715 millones, nadie sabe muy bien hasta dónde será capaz de llegar Villeneuve con su saga galáctica. Solo hay una cosa que está clara: va a apretar el acelerador en el final para no dejarse ninguna espinita clavada ni nada por contar.

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