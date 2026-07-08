'Hacks' acaba de romper un récord histórico de los Emmy. Y ha superado a la mejor comedia de 2025 para ello

Cómo nos gustan las cifras. Y una de las que más nos gustan son cuales son las series más nominadas a los Emmy 2026. Y aquí podemos decir que ha sido HBO Max la que ha barrido para casa con 'The Pitt' (25 nominaciones) y 'Hacks', cuyas 24 nominaciones han implantado un nuevo récord en la historia de los Emmy.

Hackeadoras del Emmy

Un récord que ha estado muy disputado últimamente. Con 24 nominaciones, la serie protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder (ambas nominadas) es la comedia con más nominaciones en un único año en la historia de los premios Emmy. Un título que ostentó la que fue la mejor comedia de 2025: 'The Studio', que logró "tan solo" 23. 'The Studio' que, por otro lado, rompió el récord de 'The Bear'.

En el resto de grupos, no se atisba una disputa. Si nos vamos a mejor serie dramática, 'The Pitt' queda, con 25 nominaciones, todavía muy lejos de 'Juego de tronos', que ostenta el récord con 32. Y, aun así, el récord absoluto lo tiene 'Raíces', que recibió 37 nominaciones hace la friolera de 48 años. La temporada 2 de 'Bronca', la miniserie más nominada, solo ha recibido 16.

Por otro lado, hay otro factor a tener en cuenta: es la temporada final de 'Hacks' y esto gusta celebrarlo. Aquí el récord de mayor número de nominaciones por una temporada final lo tenía 'Schitt's Creek' (15 nominaciones) que, recordemos, se lo llevó prácticamente todo en esos atípicos Emmys de la pandemia.

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