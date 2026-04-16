Es sencillamente una de las mejores series nunca hechas por Netflix y vuelve a demostrarlo: la temporada 2 de 'Bronca' es una montaña rusa adictiva y fascinante

Una de las grandes sorpresas de Netflix en 2023 fue 'Bronca', la excelente historia de una venganza de lo más inusual que fue premiada con multitud de premios, incluyendo el Emmy a mejor miniserie del año. Además también fue lo suficientemente viene en audiencias -sumó más de 186 millones de horas vistas durante sus primeros cinco semanas disponible- como para que la plataforma decidiera que era buena idea renovarla por una segunda temporada.

Eso sí, desde el principio quedó claro que la conexión de la temporada 2 de 'Bronca' con su excelente predecesora iba a limitarse a los temas que se iban a abordar, ya que no hay ni un solo personaje que repita aparición. De hecho, en este nuevo conflicto se apuesta por un enfoque diferente, lo que no quita que vayamos a enfrentarnos de nuevo a una montaña rusa de emociones tan adictiva como fascinante.

Diferente pero por ello peor

Una discusión de pareja que queda grabada en vídeo es el punto de partida de un relato que pronto se convierte en algo mucho más grande que eso a lo largo de los 8 episodios que dan forma a esta temporada 2 de 'Bronca'. Su creador Lee Sung Jin tenía muy claro que no quería repetirse, por lo que aquí la actitud de sus protagonistas está más marcada por una pasivo agresividad que va escalando hasta estallar en su vertiginoso tramo final.

No obstante, una de las principales diferencias de la temporada 2 con respecto a la anterior es que aquí se hace gala de una tendencia al exceso mucho menor. No me sorprendería que haya gente que acabase rechazando la primera entrega por los límites tan delirantes que alcanzaba todo, algo que no sucede en este caso. Aquí a menudo se trata de algo más interior que sale a luz a partir de detalles más sutiles.

De hecho, la temporada 2 parece estar más medida y meditada que su predecesora, donde podía llegar a dar la sensación de que todo valía para que el enfrentamiento entre Steven Yeun y Ali Wong resultase cada vez más descabellado. Aquí sí que hay ciertos excesos y algunas licencias dramáticas que pueden resultar algo cuestionables, pero se opta por una mayor variedad de personajes protagonistas para dar más juego cometiendo menos locuras.

Otra consecuencia de ello es que el componente cómico se reduce de forma clara. Es cierto que el humor tenía un componente retorcido y en ocasiones hasta enfermizo en la temporada 1, pero aquí se opta por un enfoque algo más dramático en el que las complejidades de las relaciones de pareja pasan además a primer plano, acordándose también de abordar las particularidades del sistema sanitario en Estados Unidos.

Con eso no quiero decir que el humor desaparezca por completo de 'Bronca', pero sí que tiene una presencia más reducida, en especial según va avanzando la historia y se van acumulando diferentes hechos que apuntan a una explosión final que Lee Sung Jin sabe manejar de maravilla para que se sienta como un colofón lógico a todo lo que hemos visto hasta entonces. Además logra introducir de nuevo en la trama un toque coreano que podría haber desequilibrado todo y que a la hora de la verdad añade ese toque de imprevisibilidad que tanto necesita la historia para sentirse como algo realmente único.

Todo ello además está manejado con una precisión envidiable, ya que la duración de los 8 episodios es muy fluctuante, pues tan rápido encuentras uno que apenas llega a los 30 minutos como otro que pasa de los 50. Eso no es un capricho de Jin o porque los directores se deleiten más de la cuenta en cierta situaciones, ya que realmente deja la sensación de que todo encaja y que nada sobra.

También ayuda mucho tener un reparto muy bien elegido, ya que los cuatro personajes principales tienen gancho y a su manera se complementan entre sí. Quizá sea Carey Mulligan la que tiene un papel algo más desagradecido, pero aquí vuelve a demostrar por qué ha sido aspirante al Óscar de mejor actriz hasta en tres ocasiones diferentes, sin caer para ello en ningún recurso interpretativo altisonante para llamar la atención del público. Ni siquiera cuando le llega el momento de estallar emocionalmente.

Eso sí, ojo también al quinto personaje en discordia interpretado por Youn Yuh-jung, la inolvidable abuela de 'Minari' que aquí ofrece un registro totalmente diferente. Es cierto que por momentos parece sacado de otra serie, pero acaba siendo la salsa clave para elevar un plato ya de por sí muy sabroso.

¿Es mejor que la primera temporada? No creo que sea el caso, ya que son propuestas diferentes y habrá quien tenga una mayor debilidad por un tipo de enfoque que por otro -si me viera forzado a elegir, sí que diría que me gusta un poco más la primera-. Lo que sí tengo clarísimo es que estamos ante la demostración definitiva de que 'Bronca' simplemente es una de las mejores series originales de Netflix.

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