'Backrooms' hace historia en su estreno y pulveriza un récord de taquilla que ostentaba una de las mejores películas de A24

Ha llovido mucho desde que, el 8 de febrero de 2013, A24 dio el pistoletazo de salida a su prestigiosa trayectoria en el mundo del cine con el estreno de la peculiarísima comedia 'A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III'. Desde entonces, la por aquél entonces distribuidora y, posteriormente, productora, se ha convertido por méritos propios en una de las factorías más prolíficas e interesantes del panorama —cada vez menos— independiente gracias a la toma de riesgos y a apuestas creativas impropias de grandes estudios.

Taquillazo viral

Pues bien, 13 años después de que Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges construyesen sus bases, la compañía acaba de batir una marca personal que hace aún más evidente su apertura a públicos más amplios y su ligero distanciamiento de la etiqueta de "nicho", y es que 'Backrooms' acaba de destrozar el récord del mejor estreno para una película marca de la casa A24.

El título, dirigido por el jovencísimo Kane Parsons y que adapta al largometraje su serie homónima de vídeos virales para YouTube, ha arrancado su periplo recaudando la friolera de 38 millones de dólares cosechados en las 3 442 salas de cine estadounidenses que han albergado su lanzamiento. Pero ojo, porque las estimaciones para el fin de semana se mueven en cifras que oscilan entre los 85 y los 90 millones de dólares. Una auténtica barbaridad.

Estos números se distancian radicalmente de la anterior cinta que ostentó el récord. Concretamente, se espera que 'Backrooms', favorecida en parte por la discreta competencia que ha tenido entre el resto de novedades de este 29 de mayo, triplique lo amasado por la extraordinaria 'Civil War' de Alex Garland, que cerró su apertura con un total de 25,5 millones de dólares en el curso cinematográfico 2024.

Por otro lado, demostrando que YouTube es una cantera de cineastas tan excepcional como imprevista —y que el terror sigue siendo una auténtica mina de oro—, la 'Obsession' de Curry Baker continúa levantando pasiones y haciendo caja tras cerrar un viernes valorado en 8,1 millones de dólares que sumar a los 114 millones que ya ha recaudado en todo el mundo —si me preguntan, de forma más que merecida, todo sea dicho—.

'Backrooms' llegará a las salas de cine españolas el próximo 5 de junio con una competencia que, seguramente, le pondrá las cosas algo más complicadas que fuera de nuestras fronteras al tener que batirse en duelo con 'He-Man y los masters del universo' y la nueva 'Scary Movie'. Veremos si A24 también encandila a nuestro respetable con su dosis de horror liminal.

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