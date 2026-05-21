Las primeras críticas de 'He-Man y los Masters del Universo' apuntan a una aventura divertidísima a lo 'Guardianes de la Galaxia' con uno de los villanos del año

He de confesar que, cuando llegó a nuestros oídos que 'He-Man y los Masters del Universo' volvería a la gran pantalla, mi reacción inicial fue entornar los ojos como signo de pereza a lo que, a priori, parecía el enésimo intento de Hollywood por exprimir la nostalgia hacia unos años 80 que, siendo sinceros, cada día que pasa parecen menos idílicos y lúcidos que el anterior. Pero, unos cuantos meses después, el primer tráiler de la película cambió por completo mi percepción.

Masculinidades frágiles a todo color

Sin comerlo ni beberlo, un proyecto que me generaba un interés casi nulo terminó escalando posiciones en mi lista de largometrajes más deseados del curso cinematográfico. Pero, por si esto fuera poco, las primeras reacciones al título dirigido por Travis Knight —responsable de las fantástias 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' y 'Bumblebee'— acaban de llegar, y lo han hecho con un tono de lo más entusiasta que parece confirmar mis sospechas tras ver sus avances.

Por supuesto, la nueva aventura de Adam y compañía parece no librarse del mal que supone la resurrección y explotación en masa de franquicias de hace varias décadas que comenzó a ganar tracción exponencialmente en torno al año 2010; pero con todas estas concesiones formulaicas, parece que 'He-Man', además de ser una "carta de amor" al material original, es un ejercicio de autoconsciencia, cachondeo y espíritu camp que no veíamos venir.

Parece que lo más celebrado de sus dos horas y cuarto de metraje es un tono que, según comentan sus primeras críticas, está hermanado con el de 'Guardianes de la Galaxia' al no tomarse en absoluto en serio, y que se ve envuelto por un tratamiento visual tan colorido como impecable y por una banda sonora ochentera a más no poder firmada por Daniel Pemberton y el guitarrista de Queen Brian May. He podido escuchar unos cuantos cortes y es una puñetera barbaridad.

También se han llevado elogios las interpretaciones de Nicholas Galitzine como el héroe titular y de un Jared Leto que parece estar genial, dejándonos un villano memorable y una "diva tronchantemente patética" que parece vestir a la perfección el discurso sobre la masculinidad frágil. Pero, como todo en esta vida, la película tiene algún que otro aspecto negativo como una estructura narrativa tremendamente caótica, algún que otro problema de ritmo durante sus primeros compases y un batiburrillo tonal que no le ha funcionado a todo el mundo.

Sea como fuere, 'He-Man y los Masters del Universo' llegará a nuestras salas de cine el próximo 5 de junio. Yo, personalmente, no puedo esperar para verla, pero mientras tanto te dejo con unas cuantas reseñas de críticos especializados que ya han aportado sus dos centavos sobre ella.

Primeras reacciones sobre 'He-Man y los Masters del Universo'

Maggie Lovitt, Collider

Si te perdiste la alegría esperanzadora, brillante y optimista que una vez poseyeron los años 80, tienes el poder de encontrarla nuevamente viendo #MastersoftheUniverse. Una película que rebosa de tanta vida y diversión que realmente no querrás que termine... pero, vaya, vaya, cuando termina.

Rachel Leishman, Collider

MASTERS OF THE UNIVERSE es una locura de diversión. Nicholas Galitzine aporta una dulzura a Adam Glenn que hace que su versión de He-Man sea memorable y también una visión fascinante de la masculinidad. Diversión, diversión, diversión y presenta The Man de The Killers, ¡así que estaba DENTRO!

Andrew J. Salazar, Discussing Film

MASTERS OF THE UNIVERSE es como una película hermana de la primera de Thor. Le cuesta encontrar su lugar en la primera mitad, pero una vez que se enfoca en sus temas de masculinidad frágil y ego, da paso a un momento increíblemente divertido que también es visualmente estimulante. ¡Nicholas Galitzine está genial! Una vez que finalmente encuentra su ritmo, es innegablemente divertida y está desvergonzadamente orgullosa de su estilo fantástico y camp. Skeletor ya está en la contienda por uno de los villanos más memorables del año.

Griffin Schiller, The Playlist

Está claro que todos los involucrados tienen una pasión desinhibida por el material original y su impacto en su creatividad. Si bien a veces se siente como una reliquia de la fiebre por las propiedades intelectuales de la década de 2010, encuentra su fuerza al adoptar con orgullo las peculiaridades camp y los modismos de especial escolar que tanto gustaban a sus cineastas cuando eran niños. Hay una cadencia incómoda y una sensación de inseguridad que impregnan gran parte de los dos primeros actos, lo que me dificulta enamorarme por completo. Dicho esto... el Skeletor de Jared Leto es genuinamente excelente. Una diva hilarantemente patética que domina la escena como una mezcla entre Man Ray y el Dr. Evil...”.

Courtney Howard, Variety

Los encantos descuidados de #MastersOfTheUniverse me funcionaron. Un momento colosalmente épico. Tiene un tono autoconsciente al estilo de Guardianes de la Galaxia y un mensaje radical en su núcleo. Nicholas Galitzine y Camila Mendes lo bordaron. La partitura de rock de Pemberton (con la ayuda de Brian May) se siente muy bien. ¡Quédate hasta los créditos! El director Travis Knight tiene una reverencia genuina por todas las encarnaciones del personaje de He-Man, las figuras de acción de MASTERS OF THE UNIVERSE y las iteraciones animadas y cinematográficas. Los Easter Eggs están incorporados con destreza y cuidado. Se me humedecieron un poco los ojos en un momento.

Jacob Kleinman, Polygon

MASTERS OF THE UNIVERSE es sorprendentemente buena. La acción, la comedia, el drama: todo funciona. Pero por encima de todo, esta película se ve increíble. Hubo una escena de persecución en particular en la que no dejaba de mirar dos veces por lo nítida y clara que se veía en comparación con la mayoría de las películas modernas.

Chris Killian, ComicBook.com

¡Me ENCANTÓ #MastersoftheUniverse! Es a la vez una carta de amor a todo lo relacionado con He-Man y una hermosa y rimbombante fantasía de ciencia ficción para complacer al público que no oculta sus sentimientos. Es una locura que esta película exista, pero estoy muy feliz de que así sea. Tuve la sonrisa más grande en mi rostro durante todo el camino.

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