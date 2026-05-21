Tiene solo 6 episodios y es una cura ideal contra el cinismo actual. Utiliza el humor negro y personajes cuestionables para retratar a una generación agotada

Hace unos años, Victoria Martín convirtió su humor ácido y despiadado en una novela como 'Se tiene que morir mucha gente'. Y ahora, un tiempo después, la misma historia vuelve a cobrar vida a través de la adaptación que hace Movistar Plus en forma de serie. Heredera directa del tono que la convirtió en una voz imprescindible de la comedia millennial gracias al podcast 'Estirando el chicle', la serie mezcla ansiedad generacional, precariedad emocional, amistades tóxicas y humor negro con una precisión brutal.

Lo que podría haber sido otra ficción sobre treintañeras en crisis acaba funcionando como un retrato afiladísimo de una generación agotada, llena de postureo y frustraciones acumuladas. Aquí Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr forman un trío protagonista impecable dentro de una serie que evita constantemente las moralejas fáciles y el buenismo para abrazar algo mucho más incómodo: la posibilidad de que, a veces, todos podamos ser bastante egoístas, miserables y contradictorios. Y precisamente ahí es donde da en el clavo.

Está bien no caer bien

La protagonista es Bárbara, un alter ego clarísimo de Victoria Martín interpretado por Anna Castillo y una guionista treintañera emocionalmente al límite, que vive atrapada entre un trabajo frustrante y una vida que se desmorona.

Y la llegada de Elena, una amiga embarazada instalada en una falsa vida perfecta de chalet y matrimonio acomodado, termina de romper el equilibrio precario que mantenía junto a su compañera de piso Maca. Desde ahí, la serie dispara contra la hipocresía social, la ansiedad contemporánea y las expectativas imposibles de toda una generación.

La serie funciona porque no intenta darnos sermones. El humor de Victoria Martín convierte conceptos como la “batería social”, el postureo o la obsesión por verbalizar constantemente los traumas en un espejo deformado y divertido. Hay sarcasmo, escatología, referencias pop y muchísimo cinismo, pero siempre con una mirada humana detrás.

La serie se ríe de todo: de la corrección política, de las terapias milagro y hasta de sus propias protagonistas. Y uno de sus atractivos es el reencuentro entre Anna Castillo y Macarena García. Ambas están especialmente brillantes, con Castillo encarnando perfectamente ese humor lleno de retranca y autodesprecio tan reconocible de Victoria Martín, mientras que Macarena García nos sorprende interpretando a Elena, una mujer aparentemente perfecta que esconde una enorme infelicidad detrás de su vida privilegiada. Y Laura Weissmahr completa el trío aportando el contrapunto más sereno y natural.

Uno de los recursos más originales de la serie es la presencia constante de la “niña interior” de Bárbara, interpretada por Sofía Otero. Funciona como una especie de Pepito Grillo malévolo que verbaliza todo aquello que la protagonista no se atreve a decir. Aunque al principio me costase acostumbrarme a ella, el resultado termina siendo bueno, porque le añade una capa extra de sátira y convierte muchos momentos cotidianos en situaciones delirantes y reconocibles.

A diferencia de otras ficciones similares, 'Se tiene que morir mucha gente' nunca intenta convertirse en una historia bonita sobre sanar heridas o aprender a quererse. De hecho, huye deliberadamente de los discursos de autoayuda y del sentimentalismo. Incluso en sus momentos más emocionales mantiene un tono seco e incómodo que la hace ser distinta dentro de la ficción española reciente.

Más allá de la comedia, la serie termina funcionando como una fotografía muy precisa del agotamiento emocional contemporáneo: trabajos precarios, ansiedad constante, amistades tensas, relaciones fallidas y una sensación permanente de fracaso disfrazada de ironía. Todo ello contado desde un humor afiladísimo que puede incomodar a muchos, pero que también convierte a la serie en algo muy único dentro del panorama actual.

La tenéis disponible en Movistar Plus.

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