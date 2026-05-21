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45 millones de horas vistas. El universo de 'El cuento de la criada' sigue más que vivo y 'Los testamentos' tendrá temporada 2

Disney+ anuncia la renovación, para sorpresa de nadie

Testamentos Renovada
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No viene desde luego como sorpresa porque ya se estaba viendo que la serie estaba teniendo cierto seguimiento y seguramente repetirían la jugada que con la serie madre. Sobre todo porque como adaptación les queda todavía bastante por contar de la novela original a pesar de las diferencias. Disney+ acaba de anunciar que renueva 'Los testamentos' por una temporada 2.

De esta manera, el universo de 'El cuento de la criada' seguirá vivo al menos un curso más continuando la historia de Agnes, Daisy, Tía Lydia y compañía. Una noticia que llega justo después de la emisión de un noveno episodio que mascó bastante tragedia antes del final de temporada la semana que viene.

Nuevo testamento

Desde la plataforma han visto claro el éxito de la serie, que ha estado presente en lo más alto de Disney+ desde su estreno el pasado abril, peleándose por el primer puesto contra la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again'. Desde la plataforma hablan de más de 45 millones de horas visionadas a nivel global y un crecimiento del 76 % desde su estreno.

El creador de 'El cuento de la criada estuvo a punto de matar a un personaje clave. Y menos mal que recogió cable, porque es lo mejor de la serie
En Espinof
El creador de 'El cuento de la criada estuvo a punto de matar a un personaje clave. Y menos mal que recogió cable, porque es lo mejor de la serie
El creador de 'El cuento de la criada estuvo a punto de matar a un personaje clave. Y menos mal que recogió cable, porque es lo mejor de la serie
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El creador de 'El cuento de la criada estuvo a punto de matar a un personaje clave. Y menos mal que recogió cable, porque es lo mejor de la serie

Continuación de 'El cuento de la criada', 'Los testamentos' salta un lustro en el tiempo para contar la historia de dos muchachas adolescentes y su grupo de compañeras y amigas en la academia que las prepara para ser buenas esposas comandada por la Tía Lydia. 

Ann DowdChase Infiniti y Lucy Halliday, conforman el trío protagonista de la serie, que cuenta en su reparto con Mabel Li, Amy SeimetzBrad AlexanderRowan BlanchardMattea ConfortiZarrin Darnell-MartinEva FooteIsolde ArdiesShechinah MpumlwanaBirva Pandya y Kira Guloien

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