Tenía mis dudas con 'Los testamentos', pero la secuela de 'El cuento de la criada' cumple su cometido en un satisfactorio y potente regreso a Gilead

El fenómeno de 'El cuento de la criada' vuelve casi sin que nos dé tiempo a echar de menos el drama feminista con 'Los testamentos' (The Testaments). La nueva serie, basada en la secuela de la novela de Margaret Atwood, aterriza en Disney+ con sus primeros tres episodios (de diez) y, he de reconocer, que me ha convencido.

Ambientada unos años después del final de la serie original, a Bruce Miller como creador de la serie no le cuesta mucho el volver a meternos de lleno en las dinámicas de Gilead. Lejos de estar "tocada" tras los acontecimientos de años atrás, el país se muestra igual de férreo en su política distópica, en la que nos adentramos a través de los ojos de unas jóvenes doncellas.

Dos doncellas

En el centro tenemos a dos chicas: una es Agnes (Chase Infiniti), educada en la elitista escuela de Tía Lydia (Ann Dowd) para ser la esposa perfecta una vez sea bendecida con la menarquia; la otra es Daisy (Lucy Halliday), recién llegada a Gilead desde Toronto como una novata "perla". Pronto vemos (ya se ve en el tráiler, de hecho) que Daisy trabaja para la resistencia, para Mayday.

Para bien y para mal, 'Los testamentos' es una versión juvenil de 'El cuento de la criada'. Al menos esa sensación me han dejado los cinco episodios que he podido ver. Juvenil por la edad de las protagonistas y que ahí va algún que otro tropo incluido, pero eso no ha evitado que no nos encontremos con una Gilead con toda su crudeza y crueldad (solo hay que ver el primer episodio).

Con lo de "versión de" quiero decir que si ya has visto la original ya sabes qué te espera. Pueden cambiar las protagonistas, sus edades y el hecho de que el destino de estas moradas sea el ser esposas y no criadas, pero los temas y las premisas de opresión, revolución y búsqueda de libertad están tan presentes que, junto a la aparición puntual de Moss, tienes la sensación de estar viendo la temporada 7.

Afortunadamente, se diferencia no solo estilísticamente (la serie está teñida de nada sutiles tintes morados) sino también por tono. Diría que en general, 'Los testamentos' se muestra menos "porno de tortura emocional" que su predecesora y es ligeramente más optimista y luminosa, aunque sea por esa ilusión propia del crecer y cumplir con aquello para lo que te has preparado. Claro, entre la desilusión constante de Agnes y la mirada aterrada de Daisy, tenemos el contrapunto perfecto.

Hablando de Daisy, una de las principales diferencias con la novela original radica, precisamente, en darle un papel algo activo a June. No es que moleste la presencia de Elisabeth Moss en la serie (prácticamente coprotagoniza el tercer episodio) ya que sirve de punto de unión interesante y cierto anclaje emocional, pero creo que en la novela funcionaba tan bien que su personaje fuese una figura de estas de las que hace tiempo que nadie sabe en su vida en clandestinidad.

Si bien esto agrava ese sentido de dejà vu que deja 'Los testamentos', es el gran trabajo tanto de Chase Infiniti como de Lucy Halliday lo que ayuda a mitigar la sensación de estar viendo 'El Cuento de la Criada: La nueva generación'. Eso sí, si bien ambas hacen un magnífico trabajo, se echa de menos el que desarrollen más a los personajes que la rodean: tanto tías como el resto de compañeras ¿hay más perlas por ahí? son casi cabezas parlantes.

Más allá de estas cuestiones, creo que 'Los testamentos' es un potente regreso a Gilead. Si bien creo que se queda por debajo (bastante) de la serie original, cumple de sobra su cometido ofreciendo una trama intrigante y conformando un pasatiempo idóneo para los que ya echaban de menos esta distopía.

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