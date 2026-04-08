¿Qué está pasando con el remake de 'One Piece'? El nuevo anime de Netflix desvela un decepcionante vistazo, y los fans no están contentos

Estamos bastante acostumbrados a los remakes de anime, pero lo que parece un tanto rocambolesco es que una serie tenga un remake mientras la original todavía se está emitiendo y el manga ni siquiera ha terminado. Eso precisamente lo que ocurrirá con 'The One Piece', una nueva serie de anime que se podrá ver directamente en Netflix y que volverá a contar las aventuras de Luffy desde el principio.

Bueno, si se estrena en algún momento. Porque la cosa parece que va para largo...

Novedades, las justas

'The One Piece' se anunció oficialmente en diciembre de 2023, y hay que decir que parece un proyecto muy prometedor. Al fin y al cabo, han pasado ya casi 30 años desde que el anime de Toei Animation arrancó y a pesar de que es legendario tiene grandes fallos como un ritmo pesadísimo, relleno innecesario y escenas que se alargan hasta la saciedad.

Entre eso y un acabado visual irregular, a las nuevas generaciones les cuesta un poco entrar al anime de 'One Piece' desde sus inicios. Aquí es donde entra el remake, que busca contar la historia de Luffy con mejor ritmo, visuales punteros y de manera más fiel al manga de Eiichiro Oda.

El problema es que desde que se anunció 'The One Piece', desde Netflix apenas han dejado información sobre el proyecto. En agosto de 2024 se desvelaron sus primeras imágenes, con diseños de personaje y arte conceptual que apuntaba manera, pero ahora Netflix ha decidido dejarnos una actualización... mostrando exactamente las mismas imágenes.

La única novedad ha sido una hoja conceptual de Shanks y dos imágenes más, pero no se ha desvelado más información aparte de un escueto "The One Piece' está llegando". Lo que en términos de la plataforma puede significar en tres meses o en tres años.

"¿Y la fecha de lanzamiento? Han pasado años", se quejaba un fan en X, con otros replicando las quejas de "¿Dónde está la fecha de lanzamiento, Netflix?". Sobre las imágenes recicladas y la falta de un tráiler había comentarios como "Ya van casi 3 años, compa, danos al menos algo de animación" y también "Saca ya el tráiler, ya hemos visto la mayor parte de esto".

Jugar al misterio no está sentando bien a los fans, de 'One Piece', que obviamente están señalando que se está creando demasiada expectación para "un arco argumental que ya hemos visto por quinta vez"... Especialmente si tenemos en cuenta la versión de LEGO que también prepara Netflix.

Teniendo en cuenta que ya van cerca de tres años desde que se anunció, y sabiendo que la primera temporada de 'The One Piece' tan solo se centrará en volver a contar el arco del East Blue, la verdad es que está frustración es bastante comprensible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Wit Studio se está encargando de la animación del anime, y el estudio no es que ande precisamente libre y cada año les salen más proyectos.

El año pasado estrenaron 'Moonrise', 'My Melody & Kuromi', su corto para 'Star Wars: Visions', el remake de 'Yaiba' y la tercera temporada de 'Spy x Family' junto a CloverWorks. Este 2026 también empezó fuerte y estrenaron 'El amor a través de un prisma', y ahora en primavera arrancan con la cuarta temporada de 'Ascendance of a Bookworm' y 'Agents of the Four Seasons'.

Vamos, que no es que en Wit estén muy ociosos y los proyectos se les van apilando, además de que una franquicia como 'One Piece' requiere mucho tino y cuidado y no querrán entregar un producto mediocre. Por desgracia, nos va a tocar seguir esperando, aunque toca cruzar los dedos a ver si por lo menos próximamente se deja ver un teaser con animación en vez de más ilustraciones recicladas.

El secretismo puede ayudar a crear hype, pero como 'The One Piece' siga así puede perder a sus fans potenciales por el camino si se terminan olvidando de su existencia.

En Espinof | 'One Piece': en qué orden ver en streaming todas las películas del anime si no queremos perdernos nada del viaje de Luffy para convertirse en el Rey de los Piratas

En Espinof | El Rey Mono, un antiguo pirata, y la hora del té. Los nombres de 'One Piece' no fueron al tuntún y Eiichiro Oda nos dejó varias pistas sobre sus significados







