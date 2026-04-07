La nueva película de Harry Potter se adelanta a la serie y arrasa en HBO Max: ya es número 1 de la plataforma en 24 países

El regreso de Harry Potter con una segunda adaptación de las novelas de J.K. Rowling ya está a la vuelta de la esquina. Será en una serie que HBO Max tiene previsto estrenar el 25 de diciembre de 2026, pero la plataforma se ha adelantado a la misma lanzando antes la película documental 'Descubriendo a Harry: El arte detrás de la magia'. Y ha sido un éxito atronador, logrando ser ya número 1 en 24 países.

'Descubriendo a Harry: El arte detrás de la magia' es una pieza de 30 minutos de duración que nos ofrece un primer vistazo en profundidad al trabajo detrás de las cámaras en la nueva serie de Harry Potter. Una oportunidad de oro para empezar a hacernos una nueva idea de lo que nos espera en una serie que lo va a tener muy difícil para que nos olvidemos de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Aquí son Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout los que se convierten en Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley con el objetivo de conquistar a una nueva generación de espectadores. Y también de no decepcionar a los fans de antaño, pues Warner se ha gastado mucho dinero en la serie y no puede permitirse el más mínimo fallo.

Por ahora, este documental deja claro que se han tomado muy en serio la idea de volver al mágico mundo de Harry Potter, pero sí es cierto que las similitudes con las películas son más que evidentes. No deja de ser inevitable, pero esperemos que la serie ofrezca algo más que realmente justifique su existencia más allá del aspecto comercial.

Os recuerdo que detrás de la serie ejerciendo como showrunner está Francesca Gardiner, quien anteriormente ha escrito capítulos para series como 'El hombre en el castillo' o 'La materia oscura'.

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