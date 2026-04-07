Tráiler de la nueva película de 'Piratas del Caribe'. Jack Sparrow regresa con otro actor en esta aventura que se estrena en 2027

La franquicia de 'Piratas del Caribe' lleva parada desde el estreno en 2017 de 'La venganza de Salazar'. Es cierto que en Disney llevan años desarrollando una sexta película, pero hay alguien que se les ha adelantado, pues aquí os traemos el sensacional tráiler de 'Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp', cuyo estreno está previsto para 2027.

Todos los detalles sobre 'Piratas del Caribe: Secrets of the Lamp'

Sí es cierto que 'Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp' no es una película oficial de la franquicia, ya que se trata de un ambicioso fan film escrito, dirigido y protagonizado por el húngaro Ádám Slemmer. Se trata de una secuela de 'La venganza de Salazar' en la que Jack Sparrow y Angelica, el personaje interpretado por Penélope Cruz en 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', intentan encontrar una linterna secreta que también busca con empeño el capitán Robert Maynard del Imperio Británico.

'Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp' nació como un cortometraje hecho por Slemmer, un gran fan de la franquicia. Viendo que ahí había potencial para más tomó la decisión de lanzar una campaña de crowfunding para poder financiar una obra que no podrá explotarse comercialmente. Y es que en Disney en ningún caso iban a autorizar algo así.

El titánico esfuerzo de Slemmer, que también da vida aquí a Jack Sparrow, se ha traducido en años de trabajo, pues el trabajo de preproducción comenzó en 2022 y el rodaje no concluyó hasta este mismo 2026. Ahora el plan es tenerlo todo listo para presentarla durante la Comic-Con de 2027 antes de estrenarla de forma totalmente gratuita a través de diferentes redes sociales.

Obviamente, yo también preferiría una nueva película oficial de la saga, pero aquí nos van a ofrecer una película de más de dos horas en la que se va a notar la falta de medios, pero también la pasión por hacer algo grande. Ojalá realmente merezca la pena.

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