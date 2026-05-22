Netflix recibe otro duro golpe con el final de una de sus series más exitosas. 'Emily en París' no da más de sí, y sus creadores lo saben

Hay una noticia buena y una mala para los fans de 'Emily en Paris'. La buena es que su temporada 6 la llevará a Grecia y ya está en rodaje, por lo que no tardaremos mucho más en verla. La mala... que será la última. Así es: los creadores de la serie han decidido poner punto y final a las andanzas de la americana por Europa tras 5 temporadas de éxito absoluto. Lo bonito no puede durar para siempre.

Emily in paro

En Variety han informado de que su creador, Darren Star, ha declarado la típica despedida: "Hacer 'Emily en París' con este extraordinario reparto y equipo ha sido el viaje de una vida. Mientras nos embarcamos en su temporada final quiero dar la gracias a Netflix, Paramount y, más importante, los fans que han hecho este increíble viaje con nosotros. Estamos deseando compartir este último capítulo con vosotros. Gracias por dejarnos ser una parte de vuestras vidas, inspirando vuestros sueños de viaje y vuestro amor por París". No deja mucho lugar a dudas ni mucha puerta abierta, la verdad. Es lo que hay.

La serie ha sido un éxito rotundo en sus 5 temporadas anteriores, llegando a estar en el top 1 de lo más visto en Netflix en 90 países, y ahora han decido que es el momento de poner punto y final porque, tras un viaje a Roma y el actual a Grecia, la cosa no da mucho más de sí.

Lily Colins, su protagonista, ha afirmado que "la temporada 6 te traerá todo lo que amas de la serie y sirve como capítulo final de la aventura de Emily. Todo nuestro reparto y equipo se está dejando la piel para hacer una fantástica temporada de despedida. Estoy deseando ver toda la magia que viene y celebrar nuestra temporada final con vosotros de la manera más chic hasta ahora".

Lo curioso del tema no es que se vaya 'Emily en París', sino que a Netflix le están empezando a faltar series peligrosamente. Antaño eran ellos los que cancelaban sin pudor, pero tanto en esta como en 'El Abogado del Lincoln' (y antes, 'Stranger Things') han sido los propios creadores los que han puesto punto y final. Bueno para la industria, sí, pero a Netflix le toca renovarse urgentemente, porque se está quedando sin series de culto. Y eso nunca es buena señal.

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