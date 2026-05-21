37 años después de 'El Padrino III' tendremos una secuela inesperada con un infravalorado miembro de los Corleone como protagonista

Aunque en su día Francis Ford Coppola se planteó hacer 'El Padrino 4', el proyecto terminó en tierra de nadie tras el fallecimiento de Mario Puzo en 1999. Sin embargo, en el Hollywood de hoy en día nada permanece enterrado para siempre, y mucho menos una saga que todo el mundo respeta y admira. ¿Cómo no van a intentar revivirla a la desesperada? Si sirve para imprimir billetes, la mala decisión, aparentemente, es no hacerlo.

Una oferta que no podrán rechazar

Hay que tener en cuenta que, a la muerte de Mario Puzo, que escribió dos novelas de la saga ('El Padrino' y 'El Siciliano', que a su vez adaptó Michael Cimino quitando todas las referencias a los Corleone), varios autores han llegado para retomarla y, quién sabe, con un poco de suerte tratar de reavivar la llama en Paramount. Mark Winegardner escribió 'El Padrino: El regreso', que transcurría al mismo tiempo que 'El Padrino II', y 'El Padrino: La venganza', que está en el limbo sobre si ser canónica o no.

Después, Ed Falco escribiría 'La familia Corleone', una precuela, y ahí acabó la aventura del Universo Extendido Padrino. Desde 2012, nadie ha vuelto a tocar la mítica saga... hasta ahora. Y es que según Associated Press, Random House ha contratado a Adriana Trigiani, novelista de éxito y directora de 'Soltera a los 40', para escribir el primer capítulo con tinte femenino de la saga de los Corleone: 'Connie', una novela que aparecerá en otoño de 2027 y no solo está autorizada por los herederos de Mario Puzo, sino que ya tiene a Paramount preparando su adaptación cinematográfica.

La novela contará la historia de Connie Corleone, la hija de Vito que Talia Shire interpretó en la trilogía, y explorará su ascenso en un mundo de hombres. Trigiani ya ha dicho que infravalorar a Connie sería tan peligroso como hacerlo con Vito o Michael, así que solo queda esperar y ver si, 37 años después, el proyecto acaba cristalizando en una inesperada cuarta entrega o se queda eternamente el infierno de desarrollo. A ver quién es el listo que rechaza esta oferta.

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