El estudio de 'Frieren' nos dejó uno los mejores animes románticos de los últimos años con un amor entre gamers, y ahora está a punto de llegar a Netflix

Aunque sin duda 'Frieren: Tras finalizar el viaje' ha sido su anime más exitoso de lo que llevamos de década, Madhouse continúa siendo un estudio todoterreno que se atreve con todo y que sin duda es sinónimo de calidad. Y alejándonos de grandes aventuras y magia, nos dejó en 2023 una genial comedia romántica con amor entre gamers: 'My Love Story con Yamada-kun at Lv999'.
Bienvenido a la party
Akane Kinoshita es una estudiante de universidad a la que su novio acaba de dejar. Para intentar darle un escarmiento, decide ir a un evento offline del MMORPG al que los dos jugaban juntos, y conoce por casualidad a un chaval bastante taciturno llamado Akito Yamada. Resulta que Yamada en realidad está en el mismo gremio que Akane y además es uno de los jugadores más famosos del juego.
Tras este primer encuentro, Akane empieza a prestar más atención al juego como algo más que un pasatiempo con su ex, con lo que de verdad empieza a estrechar lazos con Yamada y el resto de jugadores. Una comedia romántica a fuego lento y sorprendentemente sana, en la que además te vas enamorando poco a poco del grupo de jugadores y dan ganas de echarse unas partidas con ellos.
Hasta ahora 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999' tan solo estaba disponible en Crunchyroll, pero ya sabemos que últimamente Netflix ha tomado carrerilla con la licencias de anime y se está haciendo con series recientes bastante jugosas. Así que a partir del próximo 15 de junio 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999' también se podrá ver en la plataforma.
Es un anime ligero, tierno y muy divertido que se puede ver en apenas 5 horas con sus 13 capítulos. En realidad deja la historia bastante cerradita, pero sabiendo que el manga de Mashiro todavía se está publicando, dan ganas de que en Madhouse nos den una alegría y confirmen pronto su segunda temporada.
