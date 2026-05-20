La crítica dicta sentencia sobre 'The Mandalorian and Grogu' y afirma que la película con Pedro Pascal es una de las peores de Star Wars. Sólo hay 4 con una valoración más baja

Este jueves 21 de mayo de 2026 llega a los cines 'The Mandalorian and Grogu', la primera película del universo Star Wars desde el lanzamiento de la muy criticada 'El ascenso de Skywalker' ('The Rise of Skywalker') en 2019. En Disney seguro que confían mucho en ella, pero la crítica ya ha dictado sentencia y asegura que estamos ante una de las peores películas de la saga.

La cuestión es que 'The Mandalorian and Grogu' consigue ahora mismo un 60% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, lo cual supone un aprobado justo en ese servicio -todo lo que se queda por debajo del 60% se considera como podrido-. Eso la sitúa solamente por encima de cuatro películas de la franquicia, incluyendo entre ellas la producción animada 'Star Wars: The Clone Wars' y uno de los dos largometrajes centrados en los Ewoks.

Lo que sí logra 'The Mandalorian and Grogu' es superar a 'El ascenso de Skywalker', ya que el largometraje de J.J. Abrams apenas logra un 51% de valoraciones positivas, lo que la sitúa como la película de la saga central en acción real peor valorada de la franquicia. Además, la cinta liderada por Pedro Pascal también se queda por encima de 'La amenaza fantasma' ('The Phanton Menace') y su 54% de reseñas positivas.

Así queda el Top de películas de Star Wars

A continuación os reproduzco como queda actualmente la lista de todas las películas de Star Wars ordenadas de mejor a peor según las valoraciones que consigue en Rotten Tomatoes:

Ahora habrá que ver cómo evoluciona la valoración de 'The Mandalorian and Grogu', que lo tiene fácil para subir dos puestos en la lista, pero que tampoco se confíe, porque 'La amenaza fantasma' no queda tan lejos.

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