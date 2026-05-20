Llega a streaming una de las versiones de anime más mamarrachas de la historia. Una comedia de ciencia ficción con un live action que brilla por sí mismo

Con los live actions de anime o aciertas de lleno o es un fracaso colosal. Y aunque parezca que de entrada no se presta demasiado a ello, de hecho 'Gintama' puede presumir de tener algunas de las mejores adaptaciones a acción real de la historia.

El punto justo

'Gintama' es la gran obra de Hideaki Sorachi. Una increíble comedia de ciencia ficción que además se mamarrachaea de otros animes de manera magistral pero que también brilla con su propias tramas y algún que otro giro dramático. El anime tiene casi 400 capítulos, además de varias películas y spin-offs, pero también tuvo dos películas en acción real muy bien llevadas.

La primera película de 'Gintama' se estrenó en 2017, con Shun Oguri como Gintaki Sakata, Masaki Suda como Shicpachi Shimura, Kanna Hashimoto como Kagura y dirección de Yuichi Fukuda, que se ha convertido en un experto en live actions de anime. Ahora ha llegado a Amazon Prime Video, donde se puede ver tanto en versión original como con un doblaje en castellano que explota su lado más ridículo.

A pesar de las limitaciones técnicas y el CGI, el live action de 'Gintama' da sorprendentemente en el clavo y sabe sacarle el jugo al máximo al humor de Sorachi. Con comedia slapstick, chistes meta y mucha absurdez que sus responsables consiguen trasladar de miedo a una película de poco más de dos horas. Y además con un reparto que abraza a sus personajes y se meten den todo en sus papeles sin miedo al ridículo, que siempre es de agradecer.

Queda por ver si en algún momento también llegan las miniseries y la segunda película, aunque esta película de 'Gintama' es un punto de inicio ideal para meternos en la franquicia. La historia se ambienta en un Japón feudal alternativo, en el que la Tierra fue invalidada por alienígenas y ahora un samurai llamado Gintoki Sakata acepta trabajillos de todo tipo para salir adelante.

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