Suenan todas las alarmas para Christopher Nolan: el nuevo tráiler de 'La odisea' se convierte en el más odiado de toda su filmografía

Christopher Nolan puede vanagloriarse de ser el director de Hollywood que mejor sabe conectar con el público general en la actualidad. Solamente él habría sido capaz de que una película como 'Oppenheimer' batiese récords con 975 millones, lo cual le dio confianza para que 'La odisea' ('The Odyssey') sea el trabajo más caro de su carrera con un presupuesto cifrado en 250 millones de dólares.

Eso ha llevado a que ahora suenen todas las alarmas con las quejas que ha sufrido el último tráiler de 'La odisea', lo que se ha traducido en que sea el adelanto de una película suya que más No me gusta ha cosechado en YouTube, pues la cifra supera ya los 82.000. Eso no es para nada una garantía de un posible fracaso, pero hay otra señal que hace pensar que Nolan debería estar muy preocupado con la situación.

Hasta el de 'Kraven the Hunter' gustó más

Por ahora, el adelanto de 'La odisea' suma algo más de 28 millones de visualizaciones en el canal oficial de Universal Pictures. Ahí también consigue un porcentaje del 79% de Me gustas sobre el total de reacciones del público. ¿Cuál es el problema? Que el tráiler de 'Kraven the Hunter', que fue un tremendo fracaso, tiene 32 millones de visualizaciones y un 89% de Me gustas sobre el total. Algo huele a podrido aquí.

¿Puede deberse todo a alguna de esas campañas de review bombings que suceden cada cierto tiempo? Ahí es imposible no preguntarse si toda la controversia que ha surgido por los fichajes de Lupita Nyong'o como Helena de Troya y Elliot Page para participar en 'La odisea' y la reacción ha sido atacar la película por parte de un minoría ruidosa. Personalmente, no se me ocurre ningún otro motivo razonable para que el tráiler pueda haber generado algún tipo de odio.

No tardaremos en descubrir si eso va a afectar o no al recorrido comercial de 'La odisea', pues su estreno exclusivo en cines tendrá lugar el 17 de julio de 2026, por lo que quedan ya menos de dos meses para que todos puedan verla y juzguen por sí mismos.

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