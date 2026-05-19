Si esperamos un spin-off del turno de noche de 'The Pitt', tenemos malas noticias: "Es mucho más aburrido de lo que uno piensa"

Reconozco que una de las cosas que más me gustan de 'The Pitt' es cuando tenemos ese pequeño cruce entre los personajes del turno de día, a los que hemos visto durante varias horas, y los del turno de noche. En especial con la aparición del MVP de la serie, el doctor Abbott (Shawn Hatosy).

Y veo que no soy el único, ya que desde hace tiempo los fans de la serie médica vienen reclamando un spin-off con el turno de noche del servicio de urgencias del hospital. Si bien podría ser buena idea, el protagonista y productor ejecutivo Noah Wyle, lo descarta.

Noah se trasnocha

«No creo que necesitéis más turno de noche», responde Wyle en el pódcast A Lot More. «Son grandes personajes, es una energía maravillosa», continúa justificando que no está realmente por la labor de ponerse a realizar otra serie.

Sobre todo porque, según él, el panorama es mucho menos entretenido de lo que podemos pensar:

«¿Sabes quién trabaja mayormente en el turno de noche? Madres. Porque les gusta tener tiempo libre para sus hijos y estar en casa durante el día. Por lo que es mucho menos alocado y desenfrenado y mucho más aburrido y tranquilo de lo que uno puede pensar.»

Si bien eso podemos debatirlo, ya que para algo es función de los guionistas hacer que nos interesemos por algo que sobre el papel no debería, en realidad la verdadera razón se da a continuación. Es cuestión de cuidar y no desangrar la serie original:

«Creo que cuando tienes algo que es realmente bueno y te funciona, no quieres desperdiciarlo demasiado rápido. No quieres que se disperse en otras historias y que se franquicie porque creo que se diluye su fuerza y haces que todo el mundo se familiarice tanto que se pierde parte de su carácter especial.»

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