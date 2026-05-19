Sean Penn, ganador de 3 Óscar, sobre Estados Unidos: "Contábamos con la buena voluntad del mundo y ahora tenemos este desastre devastador"

Sean Penn es un actor muy respetado en Hollywood, algo que le ha servido para conseguir ganar el Óscar hasta en tres ocasiones -aunque su relación con la Academia siempre ha sido de lo más complicada-. Sin embargo, eso no nunca le ha impedido pronunciarse con dureza sobre todo aquello que no le gusta de Estados Unidos, siendo uno de los actores más vocales al respecto.

Es cierto que últimamente no ha hecho muchas declaraciones al respecto, pero me gustaría rescatar unas que hizo en The Standard, donde afirmó que "estoy desconsolado", pero también dejó claro que no pensaba callarse nada: "Todos tenemos algo en común: vamos a morir, así que si tenemos algo que decir, mejor decirlo ahora".

Sean Penn: "No voy a ser feliz en un mundo donde todos estén de acuerdo conmigo"

El actor continúa señalando que "sucedió algo terrible en este país, perpetrado por criminales despiadados, y tuvimos la oportunidad de perseguir a esos criminales y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo hemos descuidado o explotado a otros lugares. En aquel entonces contábamos con la buena voluntad del mundo y ahora tenemos este desastre devastador. Nosotros lo tenemos. Ellos lo tienen. Nuestros hijos lo van a tener".

El protagonista de 'Mystic River' asume que todo el mundo sabe que "no voy a ser feliz en un mundo donde todos estén de acuerdo conmigo" y hace una curiosa confesión sobre su necesidad de pronunciarse sobre los problemas que ve en el mundo: "Nunca me he sentido satisfecho sin desafiar mi zona de confort, así que si tengo valentía, es la de tener miedo. Algunos lo hacen en las montañas rusas".

Por último, Penn se muestra totalmente contrario a separar el cine y hacer películas de otras facetas de la vida: "No separo el cine de la escritura, de la crianza de los hijos ni de la participación política. Una vez que siento que es mi trabajo, lo hago".

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