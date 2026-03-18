Sean Penn, sobre su complicada relación con los Óscar: "Mi padre era un patriota y la Academia no ha reconocido su complicidad"

El actor Sean Penn ha vuelto a acaparar titulares estos días por su victoria en los Óscar en la categoría de mejor actor de reparto por su extraordinario trabajo en 'Una batalla tras otra'. Eso sí, ni siquiera se molestó en ir a recogerlo, porque prefirió reunirse con su amigo Volodymyr Zelensky, actual presidente de Ucrania, una demostración más de su complicada relación con la Academia de Hollywood.

"Fue la primera vez que lo vi ignorar a alguien"

Lo cierto es que el actor tiene un vínculo extraño con la Academia desde que era niño, y todo eso se remonta a la Caza de Brujas que hubo en Hollywood y como afectó a su padre Leo Penn, un veterano de la II Guerra Mundial que luego se convirtió en intérprete. Fuerte defensor de los sindicatos, su negativo a delatar a compañeros llevó a que acabase en la lista negra y no pudiera volver a ejercer como actor.

Eso le llevó a reconvertirse en director televisivo, llegando a ser nominado a un Emmy en 1983 por su trabajo en 'The Mississipi', pero años antes Sean Penn ya tuvo muy claro que algo muy raro pasaba. El mismo recuerda en The Hollywood Reporter que "mi padre era un patriota" y también lo siguiente:

Recuerdo que, de niño, caminaba con mi padre por un sendero junto a la playa cuando, por casualidad, nos topamos con el set de rodaje de 'El último magnate', de Elia Kazan . Mi padre y Kazan habían trabajado juntos y se conocían desde antes de la época de la Lista Negra. Después de tantos años, Kazan lo reconoció y lo llamó por su nombre. Fue la primera vez que vi a mi padre ignorar a alguien.

El protagonista de 'Yo soy Sam' continuaba diciendo que "era evidente que se había acobardado y se había vendido, traicionando a todos aquellos por quienes podría haber roto la Lista Negra. Kazan gozaba de una posición de influencia extraordinaria y la desperdició vergonzosamente. Años después, héroes como Kirk Douglas fueron quienes finalmente lograron desmantelarla. Mi padre solía decirme: «Cada uno tiene su propia verdad, hijo». Y es cierto, aunque algunas permanecen sin contar y sin ser cuestionadas"

Leo Penn

Además, Penn recordaba entonces que "aún hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha reconocido claramente su complicidad en la vergonzosa caza de brujas de la década de 1950 que fue la Lista Negra. En nombre del patriotismo y de los patriotas (la mayoría de los cuales jamás lo habrían pedido) y en nombre de nuestra propia dignidad… es hora".

Sí es cierto que la Academia ha tomado algunos pasos en esa dirección, como cuando en 2002 abrió sus archivos para ofrecer un mayor contexto sobre lo sucedido, pero está claro que a Penn no le basta con eso.

En Espinof | Sean Penn rinde un emotivo homenaje a uno de los mejores actores de la historia del cine: "Jack Nicholson fue un ángel sobre mi hombro"

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más



