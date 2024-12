Sean Penn destruye los Premios Óscar a mazazos y los califica de "extraordinariamente cobardes" y "limitadores de la imaginación"

En 1996, Sean Penn consiguió su primera nominación a los Óscar por uno de sus papeles más recordados, el de 'Pena de muerte'. En aquel momento no ganó (se lo llevó Nicolas Cage por 'Leaving Las Vegas') pero fue solo la primera de cinco nominaciones a lo largo de los años que cristalizaron en dos premios (en 2004 por 'Mystic River' y en 2009 por 'Mi nombre es Harvey Milk'). Sin embargo, Penn parece que no tiene mucho interés en volver a subirse a ese escenario y se ha dedicado a tirar por tierra a la Academia.

No lo ha pennsado mucho

Ha sido en el Festival de Cine de Marrakech, en el que ha recibido un premio honorífico, donde según Variety ha mostrado su falta de interés por los Óscar actuales: "La Academia ha ejercido una cobardía realmente extraordinaria cuando se trata de formar parte del mundo más amplio de la expresión, y de hecho, han formado parte en gran medida de la limitación de la imaginación y de las diferentes expresiones culturales". Casi nada.

De hecho, cree que los Óscar deberían ser vistos como "shows televisivos" antes que como entregas de premios, y ha continuado: "Así que no me emociono mucho con los Premios de la Academia excepto cuando hay una película como 'The Florida Project', o 'I'm Still Here', o, ya sabéis, 'Emilia Pérez', de entre las cosas que probablemente van a pasar este año". También aprovecha para decir que una de sus películas favoritas de la carrera es 'The Apprentice': "Cuando algo se cuela, debe ser celebrado".

Finalmente, su discurso terminó con un definitorio "Es increíble el miedo que tiene este oficio de supuestos valientes de una película como esta. Una con unas actuaciones fantásticas, fantásticas. Es increíble que puedan tener tanto miedo como un congresista republicano pequeñito".

