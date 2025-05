Es uno de los mejores animes chinos recientes y por fin 'Link Click' confirma su temporada 3 después de tres años de espera

Últimamente los donghua (animes chinos) han ido cogiendo cada vez más fuerza y nos van dejando series muy interesantes a las que tener el ojo puesto. Esta primavera la que está dando muchísimo que hablar es 'To Be Hero X', pero una de las series de animación chinas que abrieron la puerta a lo grande fue 'Link Click' y su particular estudio de fotografía.

No se acaba el carrete

'Link Click' cuenta con dos temporadas que hemos podido ver a través de Crunchyroll y sigue a Cheng Xiaoshi y Lu Guang, dos jóvenes que regentan un estudio fotográfico con el que ayudan a la gente a aligerar sus remordimientos. Y es que Cheng Xiaoshi puede viajar en el tiempo al momento en que se tomó una fotografía y asumir la identidad del fotógrafo mientras Lu Guang supervisa todos los eventos... aunque solo tienen 12 horas para encontrar lo que buscan sus clientes.

Este drama sobrenatural se ha convertido en un bombazo online, aunque desde 2022 nos ha tenido esperando a ver cómo continúa la historia. Y vamos a tener que seguir esperando un poco más, pero por lo menos ya se ha confirmado desde las redes sociales de la serie que la tercera temporada de 'Link Click' está en marcha y que llegará en 2026.

También se ha dejado ver un primerísimo teaser en el que se deja ver a Jae Lee, un nuevo personaje que aparecerá en la tercera temporada. Y por lo visto esta será la temporada más larga hasta la fecha y se espera que ronde los 24 episodios.

Studio LAN se ha venido encargando de la animación de 'Link Click', y en principio podemos esperar que se siga haciendo cargo del thriller sobrenatural. También ha sido uno de los estudios que ha participado en 'To Be Hero X', así que entre esto y que la tercera temporada de 'Link Click' será más larga, se entiende bastante el tiempo de espera entre temporadas.

