El anime ha dejado de ser solo japonés: así de seria es la amenaza para su industria del tifón creativo chino

Japón prácticamente ha tenido el monopolio de la animación asiática durante décadas, y además ha sentado cátedra. El anime lleva años y años derribando barreras y metiéndose cada vez más en nuestro día a día... Y si los creadores de Occidente se han dejado influenciar por el anime, en Asia no van a ser menos y también han ido expandiendo la industria.

En Corea del Sur ya hace tiempo que dejaron de ser simplemente "los intercaladores" o los animadores de carne de cañón, y ahí tenemos a estudios como Studio Mir dándolo todo con 'Devil May Cry'. Pero China se está metiendo cada vez más en el mundo del anime y viene con los motores a punto.

Más que solo meter la cabeza

Los últimos años han sido buenísimos para la animación china, que se está metiendo en el mercado por la puerta grande. Ahí tenemos 'Ne Zha 2' rompiendo récords como la película de animación más taquillera de la historia, pero sus series de estilo anime (donghua) tampoco se quieren quedar atrás.

Los animes chinos se están volviendo cada vez más populares entre series como 'Link Click' o 'La bendición del oficial del cielo', y la recién estrenada 'To Be Hero X' demuestran que en China han sabido tomar lo mejor de los animes japoneses de siempre y darle su propio toque para atraer al público. La cosa no se queda ahí, y este mismo año se estrena 'Super Cube', que adaptará el manhua de Shuiluo Sheng Sheng y ya está siendo comparado con animes de acción como 'Naruto' o 'Jujutsu Kaisen'.

Y es que la animación china poquito a poco está calando tanto en el público occidental como incluso en el japonés. Como explican desde Nikkei Asia, ya se puede ver este regusto por los contenidos chinos desde lugares como Akihabara, que desde hace años es un paraíso para otakus y gamers que buscan encontrar figuras y merchandising de sus animes y videojuegos favoritos.

Porque aunque hasta hace nada estaba prácticamente reservado a cultura japonesa, hoy en día está plagado de anuncios y contenidos de compañías chinas como Yostar Games o miHoYo, los creadores de 'Genshin Impact' y están sabiendo atraer perfectamente al público japonés.

Tienda de Genshin Impact en Akihabara

"Contratan a un gran número de creadores japoneses y unan acores de voz japoneses. De hecho, incluso imitan las historias de los juegos japoneses. Han hecho que sus productos sean tan parecidos a los juegos japoneses como sea posible, perfeccionándolos aún más" señaló un japonés que ha trabajado en la industria durante años.

Toca despertarse

Así que desde Japón ya tienen puesto el ojo en sus vecinos como una competencia real, e incluso en el campo del anime ya se están temiendo que se les vayan a comer en unos años si la industria japonesa no se pone las pilas.

"En Japón, a la gente ya no se la educa en animación. La única razón por la que China aún no ha alcanzado a Japón es porque tienen un montón de restricciones respecto a la libertad de expresión", dijo en 2023 el fundador de MAPPA. "Si consiguen más libertad, superarán a Japón en nada de tiempo"

Masao Maruyama, fundador de los estudios MAPPA y Madhouse, apuntó en 2023 que los animes japoneses se estaban estancando en producciones comerciales, mientras que (en su opinión) los chinos estaban tratando historias mucho más interesantes. Y además fomentan la educación de la siguiente generación de animadores, algo que la industria japonesa venía descuidando y que va a llevar a una crisis curiosa cuando no haya un reemplazo generacional de directores.

Desde China, como explican muy bien en Global Times, la animación china se está convirtiendo en un orgullo nacional y cada vez más jóvenes siguen las series y películas animadas patrias con mucha atención. Uno de los elementos que más se valoran es la habilidad de sus creadores para combinar elementos tradicionales de la cultura china con narrativas modernas, con un acabado que cada vez es más cuidado y que ha puesto a la animación china al nivel de sus competidores extranjeros.

Así tenemos películas como 'Treinta mil millas de Chang'an' o 'La serpiente blanca', que están basadas en historias tradicionales y ejemplifican muy bien esto: tomar como base una trama ya conocida con muchísimos elementos culturales pero traerlas a la vida con un estilo moderno y técnicas cinematográficas punteras.

"Se sentían auténticas, acercaban al público a las historias", dijo Huang Ziyi, una estudiante china de la Universidad Wuhan, alabando cómo las películas animadas habían traído a la vida los poemas que estudia.

Y es que mientras veteranos de la animación japonesa ven la cosa muy negra si la industria del anime no cambian pronto, en China casi parece que acaban de empezar a dar sus primeros pasos (aunque sean gigantescos). Y aunque cada año nos lleguen unas pocas series y películas a nivel internacional, las que tenemos ya están siendo una declaración de intenciones muy interesante sobre lo que puede conseguir la industria china en cuanto a animación.

