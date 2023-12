"Estamos en un apuro gordísimo". Una animadora veterana de 'Jujutsu Kaisen' y 'JoJo's Bizarre Adventure' advierte sobre un futuro muy oscuro para la industria de anime

La industria del anime tiene problemas gordísimos que van creciendo cada año, y no solo por los horarios y calendarios imposibles a los que se enfrentan los animadores, las malas prácticas y los bajos sueldos. Es que cada vez más se sostiene sobre un modelo al que no le queda demasiado tiempo, y los veteranos de la industria ya llevan un tiempo alertando sobre ello.

Terumi Nishii es una animadora y directora de animación que lleva décadas trabajando en el medio y ha hecho de todo, desde 'Kimi no Todoke', 'Death Note', 'Gurren Lagann' o 'Inuyasha'. También ha sido directora de animación en 'Jujutsu Kaisen' y 'JoJo's Bizarre Adventure', y no es la primera vez que habla de los problemas de la industria. Aunque esta vez se ha centrado en uno concreto: no hay un relevo generacional.

La cosa pinta mal

Desde su cuenta de X (Twitter), Nishii ha explicado que el mayor enfrenta ahora mismo la industria del anime es que se están quedando sin animadores y directores veteranos, y los estudios ni se están encargando de formar a la siguiente generación. En el momento de escribir este artículo, Nishii parece haber borrado sus posts originales, pero el equipo de Anime Hunch se encargó de recogerlos con capturas.

"Estamos en un apuro gordísimo", dijo la animadora. "Una vez que la generación de artistas como [Hisashi] Kagawa se retire, todo se va a terminar muy abruptamente. De verdad que necesitamos crear algún tipo de estrategia de entrenamiento antes de que pase esto."

En su post, Nishii se refiere a Hisashi Kagawa, un legendario animador, diseñador de personajes y dirección de animación que es especialmente conocido por su trabajo en la serie original de 'Sailor Moon'. Kagawa sigue trabajando y recientemente ha participado en 'Dragon Ball Super' y 'Dragon Quest: Las aventuras de Dai', pero ya tiene 58 años y como apunta Nishii en algún momento querrá retirarse.

Y el pastel que nos encontraremos cuando Kagawa y su generación se jubilen es que los nuevos artistas no estarán lo suficientemente preparados como para poderse hacer cargo de producciones masivas.

"No puedes confiar en los estudios de producción, porque hasta ahora los que han estado cuidando de los animadores han sido otros animadores freelance. Es imposible para las compañías, que solo entienden de números", continuó Nishii.

Estos comentarios también encajan con la situación que hemos estado viendo estos días dentro de 'Jujutsu Kaisen', donde algunos animadores han tenido que salir al paso y convertirse en directores improvisados para ayudar a sus compañeros a sacar adelante el trabajo. Como el caso de Enrico Nobili en los capítulos recientes del animo, en los que según él mismo tuvo que ser un "sakkan" en el estudio porque no quedaba otra.

"Para poderse convertir en un director de animación, en primer lugar uno necesita un cierto nivel de experiencia y logros", dijo el propio Kagawa hace un tiempo sobre el tema. "Por eso siempre pregunto el por qué. No es fácil para los nuevos artistas de claves o animadores con poca experiencia. Pero mientras los estudios de producción a veces sugieren "probar" a alguien nuevo como director de animación, o darles una oportunidad en producción... Si no funciona durante esta prueba, uno debe tomar la decisión correcta."

Irónicamente, el fundador de MAPPA ya advirtió sobre este problema hace meses, y de cómo China pronto se les comerá porque ellos sí que se están encargando de formar a la siguiente generación de animadores.

El consenso parece el mismo, y los veteranos ven la cosa muy negra. Los estudios de anime japoneses no están formando a nuevos artistas ni preparándoles para tomar las riendas como directores en el futuro, así que la industria poco a poco se acerca a su colapso si las cosas no cambian bien rápido.

