Vuelve el personaje más mítico de la historia del cine de aventuras. Hugh Jackman protagonizará una versión oscura que promete ser diferente a todo lo visto hasta ahora

El cine de aventuras cuenta con varios personajes emblemáticos, pero me atrevería a decir que no hay ninguno más mítico que Robin Hood -quizá Tarzán sería el único a un nivel similar-. A lo largo de los años ha protagonizado infinidad de películas y ahora regresa con una nueva película que promete ser totalmente diferente a lo visto hasta ahora.

La muerte de Robin Hood

Hugh Jackman será el encargado de dar vida a un Robin Hood cuyos años de gloria hace tiempo que quedaron atrás y que ahora lidia con su pasado tras una vida de crímenes y asesinatos. Además se encuentra gravemente herido y una misteriosa mujer le ofrece una última oportunidad para salvarse.

Jodie Comer, que hace poco fichó también por la esperadísima '28 años después', acompañará a Jackman, a quien veremos este verano en 'Deadpool y Lobezno', al frente del reparto de esta reimaginación oscura de Robin Hood a cargo de Michael Sarnoski ('Pig'). Por el momento no hay más noticias sobre qué otros intérpretes participarán en la película.

Eso sí, todavía habrá que tener paciencia hasta verla, ya está previsto que el rodaje de 'The Death of Robin Hood' arranque en febrero de 2025, por lo que lo más seguro es que no llegue a los cines hasta 2026. Y eso si no surge ningún problema antes que retrase esos planes.

En Espinof: