'Deadpool 3': todo lo que sabemos sobre la primera película para adultos del Universo Cinematográfico de Marvel con Ryan Reynolds

El actor Ryan Reynolds está tan asociado a la figura de Deadpool que a Disney no le quedó otra que dar luz verde a la primera película de superhéroes para adultos del universo cinematográfico de Marvel. El proyecto está tardando quizá más de lo deseable en salir adelante -recordemos que hace ya cuatro años del estreno de 'Deadpool 2'-.

Sin embargo, 'Deadpool 3' sigue adelante y es cuestión de tiempo que la película sea una realidad. Probablemente la veamos dentro de la Fase 4 de Marvel, pero por el momento hay muchas incógnitas alrededor de ella. Pero el dinero manda y las dos anteriores entregas fueron grandes éxitos de taquilla, así que simplemente será cosa de dar con una propuesta que encaje tanto con el personaje como con Disney.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre 'Deadpool 3'. Quizá no sea tanto como nos gustaría, pero, como hacemos siempre en este tipo de artículos, iremos actualizándolo a medida que se den a conocer nuevos datos sobre la película.

La principal incógnita, ya que da la sensación de que a Disney le está costando encontrar un enfoque para la película que pueda mantener la orientación para un público adulto pero que también encaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lo único completamente seguro es que Reynolds volverá a dar vida a Wade Wilson y a su alter ego Deadpool. Fue el papel que relanzó su carrera cuando pasaba por un mal momento tras el enorme fracaso de 'Linterna verde' y actualmente es un actor muy solicitado, visto últimamente en títulos como 'Free Guy', 'Alerta Roja' o 'El proyecto Adam'.

Luego hay varios viejos conocidos de la saga que podrían reaparecer, pero la vuelta más probable es la de Morena Baccarin como Vanessa, la prometida del protagonista. El resto está más en el aire -sobre todo el caso de T. J. Miller, acusado en su momento de acoso sexual-, pero tampoco sería una gran sorpresa volver a ver a Zazie Beetz o Brianna Hildebrand. Ojalá también Josh Brolin, pero el hecho de haber sido ya Thanos en el MCU lo complica bastante.

Fox ya tenía pensado continuar adelante con la franquicia antes de que la compra del estudio por parte de Disney provocó un cambio de planes. En su momento se esperaba una entrega centrada en la 'X Force' con Deadpool y Cable liderando un grupo de guerreros mutantes especializados en llevar a cabo misiones que no encajaban para los 'X-Men'.

El proyecto fue cancelado y la entrada de Disney llevó a centrarlo todo en un 'Deadpool 3' más tradicional, aunque la compañía se apresuró a asegurar que no rebajarían el tono de las aventuras del mercenario bocazas. El propio Reynolds confirmó a finales de 2019 que ya estaban trabajando en ella, pero poco después afirmó que todavía tardaríamos lo suyo en verla.

El proyecto dio un paso de gigante a finales de 2020 con la contratación de Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin ('Bob's Burgers') para escribir el guion, mientras que Kevin Feige destacó a principios de 2021 que el proyecto avanzaba a buen ritmo, pero que el rodaje se iba a hacer esperar como mínimo hasta 2022.

Últimamente se ha especulado con la posibilidad de que la primera aparición de Deadpool en el MCU sea en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', pero Reynolds lo ha negado, ¿nos lo creemos o se trata de otra caso similar al de Andrew Garfield y 'Spider-Man: No Way Home'? Eso sí, también entonces aclaró que 'Deadpool 3' estaba empezando a coger forma.

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv