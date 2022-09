Hugh Jackman confirma su regreso como Lobezno en 'Deadpool 3' y la película de Disney al fin tiene fecha de estreno

Menuda sorpresa acaba de darnos Ryan Reynolds con el lanzamiento de un simpático vídeo en el que Hugh Jackman confirma su regreso como Lobezno en 'Deadpool 3'. Además, la esperadísima película de Disney y Marvel al fin tiene fecha de estreno: el 6 de septiembre de 2024.

Eso sitúa a 'Deadpool 3' justo después de 'Thunderbolts', la película que estaba anunciada para poner punto y final a la Fase 5 de Marvel. ¿Será entonces el título finalmente elegido para dar inicio a la Fase 6? Todo apunta a que es la película que nos llegará antes del reboot de 'Los 4 fantásticos', y seguro que no soy el único que ya está contando los días hasta su estreno.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu