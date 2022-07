Marvel presenta la Fase 5 y sus fechas de estreno: 'Capitán América 4', la nueva serie de Daredevil con Charlie Cox, 'Blade', 'Guardianes de la Galaxia 3' y mucho más

Marvel ha decidido empezar por todo lo alto su panel en la Comic-Con de este año anunciando la Fase 5 de su universo cinematográfico de superhéroes. Entre otras cosas, eso supone también que la Fase 4 llegará de forma inminente a su final con el estreno de 'Black Panther: Wakanda Forever' el próximo 11 de noviembre.

12 películas y series para la Fase 5 de Marvel

12 películas y series darán forma a la siguiente etapa de la franquicia más popular de los últimos años. El pistoletazo de salida lo dará 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' el 17 de febrero de 2023 y, al menos por ahora, la última entrega de la Fase 5 será 'Thunderbolts' el 26 de julio de 2024.

Entre medias también tendremos la serie de 'Secret Invasion' en primavera de 2023, 'Guardianes de la Galaxia 3' el 5 de mayo de 2023, la serie de 'Echo' en verano de 2023, la temporada 2 de 'Loki' también en verano del año que viene, 'The Marvels' el 28 de julio de 2023, 'Blade' el 3 de noviembre de 2023, la serie de 'Ironheart' en otoño de 2023, 'Agatha: Coven of Chaos', spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión', en invierno de 2023-2024, 'Daredevil: Born Again' en primavera de 2024 y 'Captain America: New World Order', que llegará a los cines el 3 de mayo de 2024.

Un detalle llamativo de estos proyectos es que Marvel no ha dudado en desvelar que 'Daredevil: Born Again' contará con 18 episodios, lo cual la convertirá en su serie más longeva hasta la fecha.

Ahora a ver qué más anuncia Marvel en la Comic-Con, que tienen todavía mucho tiempo por delante...