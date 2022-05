'Echo': todo lo que sabemos del spin-off de 'Ojo de Halcón' en Disney+

La que ha sido la serie más agradecidamente ligera y navideña de Marvel en Disney+, 'Ojo de Halcón' ('Hawkeye') sirvió de presentación para otro interesante personaje que tendrá su propia serie: 'Echo'.

Así, en lo que esta nueva ficción protagonizada por Alaqua Cox llega a la plataforma, vamos a repasar todo lo que sabemos sobre esta nueva ¿antiheroína? del universo Marvel.

La historia

Según la sinopsis oficial, la trama enlazará directamente con lo visto en 'Ojo de halcón', con Maya Lopez regresando a su ciudad natal y teniendo que enfrentarse allí con consecuencias de lo ocurrido. Además, deberá enfrentarse a su pasado, reconectar con sus raíces nativas y asumir el significado de la familia y la comunidad.

Aquí normalmente nos inspiraríamos en los cómics para ver por dónde pueden ir los tiros, pero me temo que por aquí no hay demasiadas pistas ya que es un personaje que no se ha explorado demasiado.

Sí que sabemos (y ya lo vimos en 'Ojo de Halcón') que tiene relación con Kingpin. Una relación que viene de los cómics, cuando esta es adoptada y entrenada para acabar con Daredevil. Por lo que 'Echo' podría ser una buena ocasión para anticipar las tramas de la nueva temporada/serie de las aventuras de Matt Murdock.

El reparto

Alaqua Cox encabeza el reparto de esta serie, que cuenta con Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene y Zahn McClarnon.

Además, teniendo en cuenta la relación del personaje con Kingpin y Daredevil (que tendrá nueva serie), es probable la participación de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio (de hecho hay filtraciones que apuntan por ese lado).

El rodaje

Las buenas noticias es que el rodaje ya está en marcha en diferentes localizaciones del área metropolitana de Atlanta y otros lugares de Georgia, Estados Unidos.

Escrita principalmente por Marion Dayre, los episodios de la serie están dirigidos por Sydney Freeland y Catriona McKenzie.

La fecha de estreno

De momento no sabemos la fecha de estreno de 'Echo', excepto que será en algún momento de 2023. Teniendo en cuenta el ritmo de estrenos, yo apostaría al primer semestre del año.

El tráiler e imágenes

Con una fecha de estreno tan lejana, lo único de lo que disponemos es de una primera imagen oficial de la serie, con Maya sentada en la parte de atrás de un camión o, al menos, una plataforma con un container.