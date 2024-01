'Echo' tiene una de las mejores escenas de acción de todo Marvel, pero la primera serie "adulta" del UCM en Disney+ no sabe qué contar

Lo mismo peco de ingenuo muchas veces, pero tenía una curiosidad genuina con 'Echo', la nueva miniserie de Marvel en Disney+. Por un lado, el personaje me gustaba bastante de los cómics, y su aparición en 'Ojo de Halcón' fue interesante. Por otro lado, la promesa de tener a Daredevil, Kingpin en la primera ficción para audiencias maduras del UCM podría ser algo digno de ver. Lamentablemente, no lo es.

No es tanto cuestión de decepción —la verdad, ahora mismo el nivel promedio de estas series no es para tirar cohetes—, sino de que uno entra a ver esta miniserie, de cinco episodios, sin saber exactamente qué está viendo, qué interés hay aquí o qué, siquiera, se quiere contar.

Por un lado, sobre todo en el primer episodio, tenemos un problema de estructura. La serie comienza con una suerte de flashback gigantesco que nos lleva apresuradamente por los orígenes de Maya. Esto incluye un primer prólogo con el origen del primer pueblo Choctaw y cómo empezó su carrera criminal bajo el amparo de Wilson Fisk... hasta que al final de 'Ojo de Halcón' le pega un tiro en la cara.

Es un prólogo que engaña bastante. Diría que es por no establecer bien el tono (prácticamente cambia en cada secuencia), pero también porque no es representativo de lo que viene después. De hecho, de nada sirve tener una magistral escena de acción (la prometida lucha con Daredevil) si luego el resto no es que no esté a la altura.

Una acción que brilla pero el resto no luce

Y es que lo mejor de la serie, es sin duda, cuando decide a hacer acción. Tenemos toñas, saltos de trenes, luchas en penumbras, etc. Se nota, bastante, que con este sello Marvel Spotlight (o, al menos con esta serie), desde Marvel se quieren acercar a lo que hicieron en Netflix. Prácticamente es lo más parecido al "Defendersverso" que hemos visto en años.

Pero, por otro lado, se descuida todo lo demás. Es curioso porque en 'Echo' tenemos muchos elementos y se nota el interés de Marvel por contar una historia que haga esta resonancia a la población nativo americana, sus costumbres y leyendas, su visibilidad, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, ese elemento místico (que yo recuerde, ausente en los cómics) o ese discurso en cuanto a legado (algo manido, sí) y llevar con orgullo los orígenes de uno.

Es por eso por lo que la serie transcurre en Oklahoma en lugar de en una localización cualquiera de Estados Unidos. Argumentalmente hablando, daría igual dónde se dé esta cruzada de Maya con el imperio Kingpin y, de paso, el que a ella le persigan por ser la "matakingpin"... es hasta forzado el hecho de que estén en su pueblo.

Muchos jefes para pocos indios

Si me permitís la expresión, creo que uno de los grandes problemas de la serie es que hay muchos jefes para tan pocos indios. Quiero decir, el tener de media cuatro guionistas por episodio —coordinados por Marion Dayre— hace que se diluya todo intento de insuflar una voz propia a la serie, con un resultado mucho más genérico de lo que le es beneficioso.

Esto se transmite ligeramente a los personajes. Alequa Cox, Vincent D'Onofrio, Devery Jacobs (está la mitad del reparto secundario de 'Reservation Dogs' por aquí) hacen un buen trabajo, pero sus personajes se ven algo desdibujadas y poco desarrolladas. Esto se nota, sobre todo, a la hora de explorar las relaciones entre Maya y su familia y extrañados amigos. Hay una planicie impasible.

Todo eso causa que 'Echo' se sitúe como una de las peores (o, al menos, menos inspiradas) series de Marvel. Diálogos manidos, un guion perezoso, un ritmo bastante cojo... algo que se salva gracias a una acción que, si bien no siempre está presente, compensa ligeramente el resto.

