'Ojo de Halcón' (1x03): un entretenidísimo episodio en el que la serie de Disney+ desvela el origen de Echo

En la maquinaria televisiva estadounidense existe lo que se llama un "backdoor pilot", muy usado para los spin-offs de algo en emisión. Esto es que, en vez de hacer un piloto al uso, se presenta los personajes de la nueva serie en un episodio normal de la serie matriz. Hoy podríamos considerar que el tercero de 'Ojo de Halcón' ('Hawkeye') sirve de presentación oficial a 'Echo'.

Pero bueno, antes de adentrarnos en ello, un pequeño aviso a navegantes de que, a partir de ahora, habrá spoilers de 'Ecos', el tercer episodio de 'Ojo de Halcón'.

Desde los inicios de Marvel Studios, tanto series como películas se interconectan y van sirviendo de plataformas para otras. En 'Ojo de Halcón' parecen que van más allá de lo habitual y dedica el prólogo completo (o el cold open, si lo preferís) de su tercera hora al interesante origen de Maya López (Alaqua Cox).

Chándales y flechas truco

Tras la cartela del título, volvemos a cuando dejamos a nuestros personajes en el episodio anterior. Vemos a Clint (Jeremy Renner) y Kate (Hailee Steinfeld) a merced de la banda del Chándal en su vendetta hacia Ronin. El intercambio se desarrolla como lo esperado, con pelea, fuga y una persecución bastante entretenida —y con flechas trucadas desde "de fontanero" hasta USB— y en la que Bert & Bertie, las directoras del episodio, nos regalan algunos planos bastante efectivos.

Una vez calmadas las cosas, vemos que Kazi (Fra Fee) se muestra preocupado por todo lo que ha pasado y le preocupa que llegue a oídos superiores. Si bien no sabemos exactamente quién es este "Tío", los que entendemos de cómics sabemos que tras la muerte de su padre, Maya es adoptada por Wilson Fisk, aka Kingpin (y, de hecho, este la usó en su guerra con Daredevil).

Algo que encajaría con las teorías de que con 'Ojo de Halcón' (Oído de Halcón, como bromea Kate) Marvel está reconstruyendo su lado de héroes callejeros. No sabemos hasta qué punto es así —las ganas del regreso de Daredevil y compañía nos pueden— pero bienvenido sea en ese caso.

En lo que el dúo protagonista pasea al perro, vamos comprobando que la sordera de Clint es más grave de lo que pensábamos. Algo que aún más, da otra razón de retirada (resignada) para el "superhéroe cansado". La serie de Jonathan Igla —que da a Katie Mathewson y Tanner Bea la batuta en este episodio— sigue queriendo explorar el lado más familiar de los héroes y funciona muy bien.

Entre el Espadachín y la pared

El último acto del episodio nos lleva al casoplón familiar, donde Kate intenta acceder a la base de datos de la empresa para averiguar cosas justo antes de terminar con un cliffhanger. Concretamente con el cuello de Clint tocando una hoja sostenida por Jack (Tony Dalton), uno de los grandes sospechosos de la trama.

Admito mucha curiosidad por ver cómo desarrollan aquí al personaje, ya que (volviendo a los cómics) el Espadachín fue el maestro que enseñó al arquero todos sus trucos. Al menos queda aclarar su relación con esta trama criminal y qué es Sloan Ltd., empleador de Kazi. A pesar de que el nombre le suene a Clint, no he sido capaz de identificar esto.

En definitiva, 'Ojo de Halcón' sigue siendo un pasatiempo tremendamente entretenido y episodios como este son capaces de mantenerme entusiasmado durante toda su duración.