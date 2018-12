Netflix no tenía más remedio que matar a Daredevil: las series de Marvel eran una burbuja que iba a explotar

Tras unos cuantos años en los que estábamos entusiasmadísimos por todo lo que nos llegaba de Netflix, este 2018 es, sin duda, un año de inflexión para la compañía. La plataforma de vídeo bajo demanda ha cancelado en cuestión de semanas tres de sus series Marvel: 'Iron Fist', 'Luke Cage' y 'Daredevil'.

La cancelación de estas series está en un contexto en el que la compañía ha pasado por el patíbulo este mismo año a joyas como 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'American Vandal' y veteranas como 'Orange is the New Black', que se despedirá de nosotros en la séptima temporada.

Series a las que se unen los finales de algunas de los favoritos de la audiencia como 'House of Cards' y 'Sense 8'. Sin embargo, la idiosincracia del grupo de series de "los Defensores" hace que no podamos meter en el mismo saco a 'Daredevil' y a 'American Vandal', por ejemplo. Aunque solo sea por las partes implicadas en la producción de estas ficciones.

De los sesenta episodios originales a alcanzar los ciento cincuenta

Cuando hace cinco años se anunció por primera vez la alianza entre Disney/Marvel Television y Netflix, el plan constaba de sesenta episodios para narrar una gran épica con 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage' y 'Iron Fist' para terminar en 'Los Defensores'. Es decir, no había planes para segundas temporadas y, menos, para una sexta serie ('Punisher').

Claro, se van estrenando las series y tanto 'Daredevil' como 'Jessica Jones' son un bombazo: los espectadores estamos entusiasmados y la crítica también. La gente tiene hambre de superhéroes, en DC están en pleno desarrollo del Arrowverso y Disney no puede dejar pasar la oportunidad para exprimir las aventuras de sus héroes más urbanos.

Es por eso que de esos sesenta episodios originales, hayamos visto ya más del doble. Y aún nos falta por confirmar el número de episodios de los que constarán sendas nuevas (y, probablemente, últimas) temporadas de 'Jessica Jones' y 'The Punisher' que, presumiblemente, darán fin a toda esta aventura entre Marvel y Netflix. Pero podemos pensar que el cómputo global sobrepasará los ciento cincuenta episodios.

Los "Defensores" revientan y Netflix aprovecha

Pasan los años y este éxito se esfuma, simple y llanamente. Netflix no da datos de audiencia, pero si hacemos caso a las estimaciones de compañías como Jumpshot y Crimson Hexagon, especializadas en analizar tendencias de consumo y "conversación" social, las tres series canceladas habrían bajado drásticamente en número de espectadores.

Sin embargo, esto no justificaría del todo esta serie de cancelaciones por parte de Netflix (que es, en última instancia, la responsable de esto) pero ahí hay otro factor importante: hasta qué punto las series de 'Daredevil' y compañía atraen nuevos clientes. O, lo que es lo mismo, si se cumple lo de "vine por mi cuernecitos y me quedé por todo lo demás" o si, por el contrario, perderían usuarios.

Aquí solo podemos especular, ya que no disponemos de los parámetros que maneja la compañía, entre los cuales constan métricas de hábitos de consumo. Pero teniendo en cuenta cómo nos "maneja" Netflix para que siempre tengamos algo de que nos interese a golpe de clic, no nos extrañaría que la churrería de Ted Sarandos haya fagocitado a las masas "frikis".

El último factor clave, este mucho menos especulativo, gira en torno a lo que implica producir series de Marvel: son superproducciones televisivas con un coste superior a casi cualquier otra serie de Netflix ('The Crown', 'House of Cards' y alguna más las superan), por lo que necesitan más impacto del que han obtenido.

Este declive en el interés (tanto de público como de crítica) por estas series es correspondida por la disminución abrupta de los esfuerzos de marketing de Netflix con estos shows en concreto. Que no es que Netflix se caracterice, precisamente, por publicitar demasiado sus series, pero con los de Marvel siempre han tenido un trato especial... excepto en estos últimos meses.

Por alguna razón, quizá porque ya tenían la certeza de que a nivel de audiencia no tenían mucho que hacer, se palpaba cierto desinterés ya no con 'Iron Fist' sino también con 'Daredevil'. Si hace un par de años eran el estreno destacado, este otoño han sido "uno de tantos".

Disney y Netflix querían cosas diferentes

Hay que dejar claro que tanto a Disney como a Netflix les interesa tener series en emisión. De hecho, la major es la culpable de que ABC renueve una y otra vez 'Agentes de SHIELD' que, de ser por la network, hace tiempo nos hubiéramos despedido de Coulson y compañía.

En casos como 'Luke Cage' habría que tener en cuenta rumores que apuntan a diferencias creativas. Claro, todos sabemos que estas diferencias creativas se resuelven a base de quitar al director/guionista de turno y poner a otro que "comulgue" más. Algo que ya se ha hecho en el resto de series de Marvel, por lo que nos imaginamos que en vez de por Cheo Hodari Coker el problema es más entre Netflix y Marvel/Disney.

Una de las diferencias entre ambas partes podría radicar, de hecho, en el número de episodios de cada temporada, que habría estado blindada en 13 (a pesar de no tener sentido más que en términos contractuales y de rentabilidad). Esto, teniendo en cuenta que las series ya de por sí son caras (se calcula que unos 40-60 millones por temporada) y que no pueden seguir viviendo del bombazo inicial hace que la decisión de cancelar sea bastante lógica.

Esto se añade a que Disney está montando su propio servicio de streaming y entre las víctimas colaterales está el acuerdo que tenía con Netflix desde hace años para la distribución global de parte de su catálogo. Desde un punto de vista "universal", el dejar de producir series de Marvel tiene su justificación en una presunta decisión de no contribuir al ecosistema que plantea Disney+. Lo que antes era una potente aliada se ha convertido en una competencia amenazante.

Hay expertos como Alan Sepiwall que, además, apuntan a otra importante "diferencia creativa", esta vez en el seno de Disney: los ejecutivos de películas de Marvel Studios, que serían responsables de la nueva programación de televisión de Disney+ no estaría nada contenta con cómo ha llevado Marvel Television (con Jeph Loeb a la cabeza) su porción del Universo Cinemático. Por lo que las series de la nueva plataforma serían bastante distintas a las que hemos visto en Netflix. Cómo volverán personajes como Daredevil, es una incógnita.

Hace cinco años, la alianza tenía todo el sentido del mundo: Netflix planificaba su expansión global de una vez por todas y necesitaban algo tan masivo como los superhéroes de Marvel. Ahora ya son una marca establecida y han crecido más allá de esta necesidad y quieren afinar muy bien lo que ofrecen. Lo que no significa que no tengan grandes planes.

Contratos exclusivos con superproductores como Shonda Rhimes (asociada a ABC/Disney desde hace años), Ryan Murphy y estrellas del cómic como Mark Millar hace que la plataforma tenga unas buenas aspiraciones de futuro. La lástima es que Daredevil y compañía no están en él.