El final de la temporada 3 de 'Daredevil' explicado: qué significa para el futuro de Matt Murdock

La tercera temporada de ‘Daredevil’ se estrenó este pasado viernes 19 de octubre y más de uno seguro que ya ha tenido la oportunidad de ver los 13 nuevos episodios de las aventuras de Matt Murdock. En ellos vuelve a enfrentarse con Wilson Fisk, quien lo lleva hasta el límite antes de que se produzca el inevitable enfrentamiento entre ambos.

Que cada cual descubra a su ritmo los secretos de esta extraordinaria tercera temporada, pero ahora vamos a proceder a repasar la escena final y qué supone para el futuro de ‘Daredevil’. En ella se recupera un cabo suelto de lo que habíamos visto minutos antes para plantar las semillas de los que nos espera en la todavía no confirmada cuarta temporada. Ojo con los spoilers a partir de aquí:

A lo largo de la tercera temporada habíamos visto cómo el agente Poindexter es manipulado por Fisk para traicionar al FBI, llegando a hacerse pasar por Daredevil para manchar su imagen y de paso deshacerse de otros problemas que habían ido surgiendo. Durante la campaña promocional de estos nuevos episodios se había hablado mucho de la llegada de Bullseye, uno de los enemigos más emblemáticos del demonio de Hell´s Kitchen, pero no es hasta el final cuando realmente podemos hablar de su llegada.

Los que hayan visto ya el último episodio recordarán que Fisk le rompe literalmente la espalda a Poindexter antes de intentar acabar sin éxito con Daredevil. Sería fácil pensar que eso era el fin del personaje, pero los responsables de la serie recuperan a Dex durante la escena final para que veamos cómo le están operando para intentar que recupere la plena movilidad con el riesgo de quedarse paralítico si algo sale mal.

Uno de los médicos tiene pocas esperanzas sobre el resultado de dicha operación y no duda en comentarlo abiertamente, pero el otro se muestra optimista y menciona el acero Cogmium, sin poder entrar en muchos más detalles, porque alguien le corta, desvelando su identidad: El Doctor Oyama. Quizá el nombre no os diga nada, pero fue el mismo que perfeccionó el sistema de unión de los huesos con el adamantium que se utilizó en el caso de Lobezno.

Lo cierto es que Bullseye también se rompía la espalda en los cómics. En concreto, sucedía cuando se negaba a ser ayudado por Daredevil tras haber asesinado a Elektra, lo cual provocada una terrible caída al vacío. Entonces era sometido a una operación similar a la que vemos al final de la tercera temporada por parte del villano Lord Dark Wind, cuyo verdadero nombre es Kenji Oyama.

El motivo de este cambio se debe a que Fox tiene los derechos del adamantium y el universo X-Men, estando todavía por concretarse su absorción por parte de Disney -será el 1 de enero de 2019 cuando entre en efecto-. Ello obligó a los responsables de ‘Daredevil’ a innovar por ese lado, tal y como explica Erik Oleson, showrunner de la serie:

Él no es aún Bullseye completamente. Él ni siquiera tiene aún su… ni siquiera puedo usar la palabra adamantium porque Marvel, Fox y Disney no se han fusionado aún, pero en los cómics, obviamente, Bullseye tiene habilidades que están mejoradas, y estaba más interesado en contar la historia psicológica basada en cómo una persona real se convierte en Bullseye, porque encaja no solo con el tono y el estilo que quería. Para usar en Daredevil temporada 3, que estuvo en algún lugar entre la temporada 1 ‘Daredevil’ y ‘Los Soprano’, pues además permite simplemente mantener el programa sobre tierra.