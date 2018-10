Netflix cancela 'American Vandal' y sus responsables ya buscan nuevo hogar para la serie

Netflix ha decidido cancelar 'American Vandal' tras la emisión de dos temporadas. Los responsables de la serie ya habían empezado a pensar cuál sería la historia de la tercera y CBS TV Studios, la productora, ya ha recibido varias llamadas de interesados en hacerse con ella, por lo que parece que esto simplemente será el fin de su paso por Netflix.

La cancelación de 'American Vandal' sigue una línea iniciada recientemente por Netflix para reducir el número de series propias que producen otras compañías. Eso motivó en parte la cancelación de series como 'All About the Washingtons', 'Iron Fist' o 'Luke Cage'. No sería de extrañar que haya más "víctimas" en el futuro. Netflix ha lanzado el siguiente comunicado para despedirse de la serie:

'American Vandal' no volverá por una tercera temporada. Estamos muy agradecidos a sus creadores, guionistas, reparto y equipo por traer su innovadora comedia a Netflix, y también a los fans y los críticos que abrazaron su poco convencional y único humor.

Creada por Dan Perrault y Tony Yacenda, 'American Vandal' se estrenó sin armar mucho ruido en septiembre de 2017 y pronto llegaron las buenas críticas y el apoyo del público, por lo que poco después llegó la renovación por una segunda temporada estrenada el pasado 14 de septiembre.

Por mi parte, descubrí recientemente la serie y su parodia de las docuseries criminales como 'Making a Murderer' me enganchó rápidamente, ya que al mismo tiempo sabía ser divertida y engancharte con el suspense planteado, desde el caso de los penes dibujados hasta el zurullo vengador. Era un soplo de aire fresco que espero que no tarde demasiado en encontrar un nuevo hogar.

Vía | Hollywood Reporter