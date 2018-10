'Luke Cage' no tendrá tercera temporada: Netflix se carga a otro de sus superhéroes tras cancelar 'Iron Fist'

Parece que el chasquido de Thanos también afecta a las series de televisión... Sólo una semana después de que Netflix cancelase 'Iron Fist' tras dos temporadas, llega el turno de 'Luke Cage'. La adaptación de los cómics de Marvel, creada por Cheo Hodari Coker, se da por terminada y no habrá temporada 3.

Netflix y Marvel anunciaron la noticia con este comunicado público conjunto: "Desafortunadamente, Luke Cage no volverá para una tercera temporada. Todo el mundo en Marvel Television y Netflix está agradecido a su dedicados escritores, showrunner, reparto y todo el equipo que trajo a la vida al héroe de Harlem durante las pasadas dos temporadas, y a todos los fans que han apoyado la serie".

Se dice que 'Luke Cage' es abandonada por "diferencias creativas" entre los responsables de la serie y su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre la historia de la siguiente temporada. Me sorprende que Netflix tenga problemas para continuar esta serie, justo cuando también ha decidido prescindir de 'Iron Fist' y no hay planes de volver a juntar a 'The Defenders'. Entre los fans se rumorea que quizá quieren apostar por una serie con Luke Cage e Iron Fist, es decir, 'Heroes for Hire' ('Héroes de alquiler').

Tras la cancelación de 'Iron Fist', Ted Sarandos, jefe de programación de Netflix, declaró que iban a conservar sus series de superhéroes pero ya se ha desprendido de otra. Le quedan 'Daredevil', que acaba de estrenar su tercera temporada (con excelentes críticas), 'Jessica Jones', que fue renovada hace meses, y 'The Punisher', que tiene asegurado al menos su segundo año. Mientras, Disney prepara su propio servicio de streaming exclusivo, para 2019, con el deseo de explotar todas las franquicias que posee...