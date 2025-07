'South Park' muestra a Donald Trump acostándose con Satán justo después de haber firmado un acuerdo millonario con Paramount, que quiere estar a buenas con el presidente

En 1999, durante la emisión de su temporada 3, 'South Park' estrenó su película en cines: 'Más grande, más largo y sin cortes' se convirtió enseguida en una obra icónica, un musical único y un reflejo de la estrechez de miras de gran parte de la sociedad estadounidense. En ella, Saddam Hussein, que se acostaba con Satán prometiéndole que podría cambiar ("Yo no nací siendo un capullo, es la sociedad que me hizo así, es que mis padres me daban de hostias y en un cabrón me convertí"), acababa tomando el mundo a la fuerza.

Ojo, porque a partir de ahora vienen spoilers de la temporada 27 de 'South Park'.

Ahora, 26 años después, han vuelto a retomar la vida amorosa de Satán, que ha olvidado por fin a Saddam para liarse... con Donald Trump. Ni una buena elección, el pobre diablo.

Tienes un culo gordo y rojo, ¿en quién quieres que piense, en Liza Minnelli?

Mucho se ha hablado las últimas semanas sobre la ruptura de Trey Parker y Matt Stone con Paramount, después de varios dimes y diretes entre las dos partes, que acabaron levando a que el estudio decidiera eliminar todos los capítulos de la serie de Paramount+ en varios países. De hecho, hubo quien pensaba que 'South Park' no llegaría a estrenar ayer su temporada 27, en plena trifulca monetaria. Sin embargo, en el último momento, tal y como explican en Variety, han podido llegar a un acuerdo por 1500 millones de dólares a cambio de 50 episodios, cinco años más. Un acuerdo, eso sí, que no está cerrado del todo (falta la aprobación de Skydance) y que después del episodio de ayer... puede que tengan que redefinir.

Parker y Stone nunca han hecho lo que el resto del mundo ha querido. Se han ganado el odio acérrimo de todos los lados de la política, han estirado las convenciones sociales, han molestado a cualquiera que se pudiera molestar fácilmente, han comparado las elecciones americanas con la lucha entre una ducha vaginal y un sándwich de mierda... Y, ahora, después de llegar a un acuerdo millonario con las mismas personas que acaban de echar a Stephen Colbert por criticar a Donald Trump (con la excusa de un problema financiero), han decidido empezar la temporada mostrándole de la manera más indigna posible.

Donald Trump se estrena en 'South Park' (el anterior mandato fue representado por el Señor Garrison con la cara anaranjada) acostándose con Satán, haciéndole caricias y enseñando su micropene, comparándole así con Saddam Hussein y hablando abiertamente de su presencia en la lista de Epstein ("Es raro que cada vez que sale el tema de la lista de Epstein, le digas a todo el mundo que se relaje"). Seguro que a los que se rebotaron por las insinuaciones de Colbert, esto les sienta estupendamente bien. Pero es que, además, el episodio, 'Sermon en la montaña', también se tomó su tiempo para atizar a la propia Paramount y su auténtico terror por las furibundas reacciones del presidente: en su parodia del programa '60 minutes', los presentadores no pueden evitar hablar con miedo a la hora de, simplemente, dar la noticia de que un pueblo se ha levantado contra Trump.

Ahora falta ver la reacción del interfecto, claro está: el presidente de los Estados Unidos no suele dejar pasar cosas como esta, y menos aún cuando Skydance está haciendo todo lo posible por tener un buen trato con él. ¿Hacer chistes con su pene pequeño a cada momento que se pueda e insinuar que tiene sexo con Satán? Hay que tener un tipo de valentía muy especial para hacer lo que Parker y Stone hicieron ayer, sabiendo lo que acaba de pasar con Colbert y que el acuerdo puede romperse en cualquier momento. ¿'South Park' haciendo lo que le da la gana? Definitivamente, hay cosas que nunca cambian.

