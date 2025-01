Los 11 cameos de Donald Trump en el cine, ordenados de peor a mejor

En 1937, un joven y prometedor actor de 26 años hacía su primer papel en el cine (como protagonista, además) en la película 'Love is in the air', que en realidad era un remake de '¿Qué hay, Nellie?', que se estrenó tres años antes. Ese actor se llamaba Ronald Reagan y no imaginaba ni por un momento que 69 películas y 44 años después se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Su único presidente actor. Bueno, más o menos.

Y es que Donald Trump, que no necesita ningún tipo de presentación, también ha hecho sus pinitos en el cine. Aunque es más conocido por la televisión (hizo 14 temporadas de 'The Apprentice', que dejó el año antes de convertirse en presidente), el actual líder de los Estados Unidos ha hecho un total de once películas, en las que abrumadoramente ha hecho de sí mismo una y otra vez en cameos más o menos divertidos. Si, por algún motivo, quieres hacer un maratón trumpista, no te preocupes, porque hemos preparado una lista con sus 11 interpretaciones, de peor a mejor. "Mejor" por decir algo, vaya.

11-Los fantasmas no pueden... ¡hacerlo! (1989)

En su primera interpretación, Trump ganó el Razzie a peor actor secundario y estuvo nominado a peor nueva estrella (perdió contra Sofía Coppola por 'El Padrino III'). Llegar y besar el santo, vaya. Esta película, considerada una de las peores de la historia del cine, fue un capricho de John Derek que no habría sacado adelante si no fuera porque su mujer, Bo Derek, aún generaba interés incluso una década después de '10, la mujer perfecta'.

La trama es para no creérsela: un hombre (Anthony Quinn, nada menos) se suicida y se aparece como fantasma ante su mujer, pero, devastados ante el hecho de no poder tener sexo, deciden asesinar a alguien para poder poseer su cuerpo. Así que ella se pone a viajar por el mundo buscando la víctima perfecta (su marido muerto, por supuesto, la incita a que tenga sexo con todo el mundo para asegurarse de que son compatibles antes de matarle) y, ya que tiene un rato, hace negocios con Trump. Los finales de los 80 fueron una cosa.

10-Marmalade (2004)

Cuesta saber qué demonios hacía Donald Trump en una película como esta, recordada tan solo porque hacía un cameo sin diálogos de ningún tipo. 'Marmalade', protagonizada por un montón de gente que solo ha hecho esto, trata sobre una modelo que se ha vuelto demasiado vieja para hacer su trabajo y que, además, no tiene éxito en el amor. Kim Dempster, su directora, decidió que tenía sentido que aparecieran jefes de agencias de modelos en la vida real. ¿Y quién acababa de lanzar su propia agencia? Exacto.

Dempster ha afirmado en diversas ocasiones que fue muy duro rodar con él, no solo por el pelo que llevaba entonces ("No dejaba que nadie lo tocase", comentó en la Comic-Con), sino por su actitud: "Me fui, y le dije a alguien 'Es un sexista'. Pero no hizo nada. No era así. Simplemente no nos trataba de manera igualitaria. Ese tipo de sexismo". A estas alturas no creo que ni fans ni detractores se esperasen otra cosa.

9-Across the sea of time (1995)

Si alguna vez fuiste a los cines IMAX antes de que se reconvertieran en la única manera de llevar público al cine, sabes perfectamente el tipo de película que era esta: 52 minutos de imágenes grandilocuentes pensadas para ver en pantalla gigante unidas por una trama ridícula. En este caso, un niño ruso decide ir a Nueva York a buscar a sus ancestros. Por supuesto, así aprovechan para mostrar el pasado y el -entonces- presente de la ciudad.

Y aunque su director, Stephen Low, no tenía pensado que Donald Trump saliera en la película, ya que iban a rodar cerca de sus rascacielos, alguien les preguntó si podía salir. Al fin y al cabo, ¿qué hay más representativo de Nueva York que Trump? Hay algo bueno, eso sí, en este mediometraje: la banda sonora de John Barry, mítico compositor de las películas de James Bond. Algo es algo.

8-Eddie

En 1996, Whoopi Goldberg se había convertido en una estrella capaz de llevar sobre sus hombros el peso de toda una película como 'Eddie', en la que interpretaba a una conductora de limusinas fan de los New York Knicks que acababa como entrenadora del equipo, primero de manera "honorífica", como truco de marketing, y luego como titular. ¿Y quién es fan del equipo en la vida real también? Pues claro, cómo se lo iba a perder.

Trump tiene un pequeño cameo, y no es el único en una película plagada de ellos: Rudy Giulani, David Letterman, Dennis Rodman y un montón de jugadores de la NBA se interpretan a sí mismos. Lo gracioso en este caso es que el ahora presidente tiene un momento muy divertido, cuando se atribuye todo el crédito por fijarse en la entrenadora diciendo "De hecho, contratar a Eddie fue mi idea desde el principio". Clásico Donald.

7-Una pandilla de pillos

En España conocemos a los 'Little Rascals' de oídas y gracias a un par de chistes de 'Los Simpson', pero en Estados Unidos son una religión. Originalmente protagonizaron 220 cortometrajes y un spin-off entre 1922 y 1944 bajo el nombre de 'Our Gang', y las reposiciones televisivas les hicieron también populares para el público de los 90.

Y por supuesto, su adaptación moderna tenía que estar llena de cameos, porque todos querían estar ahí: desde Mel Brooks hasta Whoopi Goldberg, pasando por las gemelas Olsen y, por supuesto, Trump. En este caso, sorprendentemente, aceptó no hacer de sí mismo, sino del padre de Waldo, el niño rico que no forma parte del grupo, al que, en su única aparición, le dice "Waldo, eres el mejor hijo que el dinero puede comprar". Ni tan mal.

6-Amor con preaviso

Sandra Bullock y Hugh Grant en una comedia romántica de inicios de los 2000, ¿a qué te suena? A exitazo, claro. Obviamente lo fue, pero si ha pasado a la historia es por ser la primera gran producción en rodar en Nueva York tras el 11-S, Eso sí, es exactamente lo que imagináis. Bueno, excepto por una cosa: el cameo obligatorio de Trump, que en este caso le dedica veinte segundos a una conversación con Grant donde dice que le va a robar a una trabajadora.

La conversación es lo de menos, porque Grant no recuerda muy bien haberla rodado, como dijo en el programa de Graham Norton: "La noche que él llegó tenía una apuesta con Bullock de que podría hacer llorar al jefe de Warner Bros antes de las 9 de la noche. Y estaba totalmente centrado en eso. Era una gran apuesta. Ella no creía que pudiera hacerlo, pero lo hice". Genio y figura.

5-54

Es posible que si viste '54' en cines no recuerdes el paso de Trump, porque lo cortaron y tan solo lo restauraron en la versión extendida para el DVD, que añadía siete minutos extras donde aparecía interpretando a un VIP. En los 70 era frecuente ver al empresario en Studio 54, en una época donde aún no era conocido para el gran público pero tampoco querido para los miembros de la discoteca, que imploraban a la gente rica que se quedase fuera de sus puertas para que no emponzoñaran la fiesta.

Sea como fuere, es una parte importante de la historia de la sala y por supuesto que tenía que aparecer en '54' junto a Ryan Phillippe y Salma Hayek. Por cierto, si te parece que la película es buena pero podría ser mejor, quizá no sepas que en 2015 se estrenó en el Festival de Berlín un nuevo corte que añadía 44 minutos de escenas nuevas que el director se había visto obligado a eliminar y quitaba 30 que rodó obligado por el estudio, convirtiéndose en un inesperado nuevo clásico de culto.

4-Cómo triunfar en Wall Street

¿Cómo no iba a aparecer Trump en una película sobre triunfar en Wall Street? Y encima, otra con Whoopi Goldberg como protagonista. Teniendo en cuenta que ambos han terminado aborreciéndose y lanzándose dardos continuamente de diferentes maneras, se puede decir que su amistad acabó socavándose de una manera u otra a lo largo del tiempo. Se les rompió el amor.

Obviamente, el entonces magnate solo tiene una escena de veinte segundos, como viene siendo habitual. En ella, está esperando a que le den mesa en un restaurante de moda de la ciudad, pero pasan de él para dársela al personaje de Goldberg, lo que le hace perder la paciencia y poner una cara de indignación puramente trumpista, en la época en la que reírse un poco de sí mismo no le importaba. Buenos tiempos.

3-Celebrity

Woody Allen, que ha sido muy abierto respecto al desdén que siente por Trump, le fichó para un papel de diez segundos en 'Celebrity', su película más plagada de cameos, en la que una reportera se acercaba a entrevistarle. El entonces empresario decía "Estoy intentando comprar la catedral de San Patricio, quizá la tire abajo y ponga un edificio muy, muy alto y bonito". Nadie puede decir que no supiera reírse de sí mismo.

Mientras presentaba 'Rifkin's Festival' en San Sebastián, Allen aprovechó para hablar de aquel cameo, diciendo que no se arrepentía "de haber cogido a Trump para un papel en una de mis películas. Es más, ojalá se hubiese quedado ahí, en el mundo del espectáculo, en vez de querer ser presidente". Ouch.

2-Zoolander

Si en 'Celebrity' le daban diez segundos, en 'Zoolander' le bastan cinco para que todos nos sorprendamos al verle. La definitoria comedia de Ben Stiller que ha pasado a la historia cuenta con Trump diciendo "Sin Derek Zoolander, los modelos masculinos no serían lo que son hoy". Curiosamente, ni siquiera los miembros de la película se acuerdan de ese cameo. John Hamburg, guionista de la cinta, le dijo a Newsweek "Me encantaría ayudaros, pero, honestamente, no recuerdo siquiera que Trump saliera". Eso tiene que doler a un ego como el suyo.

En una película repleta de apariciones estelares como esa, de todas maneras, es difícil predecir todo lo que pasa diariamente. Como dice Hamburg, "con cameos así de grandes, depende de quién pueda aparecer ese día, así que estoy bastante seguro de que no lo pusimos en el guion". Cinco segundos para la historia. O para la infamia. O ambos.

1-Solo en casa 2

Seguro que has empezado a leer esta lista esperando ver 'Solo en casa 2'. Y con razón: es el mejor cameo de esta lista, principalmente porque su aparición es tan gratuita como divertida: Kevin le pregunta dónde está el vestíbulo del hotel y él le da indicaciones. El guiño para el público es que sabemos perfectamente que es su propio hotel. Nada mal para un cameo que nadie esperaba.

Ni Chris Columbus ni Macaulay Culkin lo recuerdan exactamente, pero el director de fotografía, Julio Macat, sí que le explicó a Newsweek su experiencia: "Apareció en el set, y Chris pensó que sería divertido que saliese en la película. Éramos amables con él porque era el dueño del Hotel Plaza, y estábamos grabando allí. Éramos los reyes del baile gracias al éxito de 'Solo en casa', y quería pasar el rato con nosotros, como un insecto atraído por la luz". De hecho, según aclara, el cameo era solo un paseo, visto y no visto, pero se dio la vuelta en el momento preciso para aparecer en cámara.

Por si te lo estabas preguntando, sí, también hizo un cameo en 'Wall Street: El dinero nunca duerme', pero Oliver Stone decidió borrarle de la película y no incluirle en ninguna edición psoterior de la misma. Si te gusta Trump, aquí tienes películas para toda una semana de rendirle pleitesía. Si no, pues lo mismo, pero riéndote de lo que ves. Oye, ha trabajado con Woody Allen, con Chris Columbus y con Ben Stiller. ¡Ya les gustaría a muchos!

