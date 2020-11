11 series políticas perfectas para colarse en la Casa Blanca (y en los "fregaos" de Washington)

Larga semana electoral en Estados Unidos —más larga de lo que hubiéramos pensado— y si bien el culebrón del escrutinio de votos nos ha tenido en vilo, nos vamos a colar en la sede presidencial, en el despacho oval y la Casa Blanca a través de algo que nos apasiona: las series de televisión.

Porque no hay nada mejor que una buena ficción política con las inquinas de poder, los escándalos, las crisis de todo tipo, los dimes y diretes y, también, la parodia de lo que ocurre en la cumbre del gobierno. Hoy en Espinof vamos a repasar 11 series perfectas, dramas y comedias, para adentrarnos en la Casa Blanca, el Capitolio y, por lo general, el mundillo político contemporáneo de Washington DC.

'El Ala oeste de La Casa Blanca'

Comenzamos la lista con una de las series más influyentes y mejor realizadas de la historia. A lo largo de siete temporadas seguimos el buen hacer del presidente Bartlet (Martin Sheen) y su gabinete. Un apasionado Aaron Sorkin defiende a capa y espada con su pluma la labor de un gobierno y de los que lo ejercen, mostrando de que más allá de posturas enconadas hay debates interesantes de materias complejas. Con políticos así da gusto votar.

Se puede ver en Amazon | Crítica de 'A West Wing Special'

'House of Cards'

Si la de Aaron Sorkin es la política en su faceta más benigna, idealista y, por que no decirlo, idónea, la propuesta de Netflix nos lleva a lo contrario. A la cruda política, la ambición del poder, a la corrupción y a las triquiñuelas para llegar y mantenerse en el despacho Oval por parte de Frank Underwood (Kevin Spacey). La serie concluyó con una sexta temporada, tras las polémicas del protagonista y cierto declive general.

Se puede ver en Netflix

'Sucesor designado'

Partiendo de la norma del sucesor designado en el gobierno estadounidense, Kiefer Sutherland interpreta a un secretario de urbanismo que se ve, tras un brutal atentado en el Capitolio, jurando el cargo de presidente de los Estados Unidos. Contra todo pronóstico, Thomas Kirkman vale para ello. Mezcla de thriller político y de conspiración, la serie fue cancelada tras su tercera temporada por problemas con los contratos de los actores.

Ver en Netflix | Crítica

'Señora presidenta'

Siguiendo con el tema de "sucesiones inesperadas", Geena Davis protagonizó una breve serie en la que la vicepresidenta de Estados Unidos se convierte en Presidente después de que este sufra un repentino aneurisma y de que haya una pelea por el poder en esos últimos momentos de vida. Una ficción quizás más reivindicativa que política pero cuya corta andadura obtuvo unas críticas entusiastas.

'Scandal'

Un drama político, sexy y algo culebronesco que biene de la mano de Shonda Rhimes. Kerry Washington interpreta a Olivia Pope, la jefaza de una firma de relaciones públicas que lidia con escándalos políticos de Washington D.C. y, por supuesto, La Casa Blanca, cuyo inquilino principal es el interés amoroso de nuestra protagonista.

'Veep'

Julia Louis-Dreyfus protagoniza una comedia de Armando Iannucci, quien traslada su 'The Thick of It' británico a HBO. La sátira sigue a la vicepresidenta de Estados Unidos, ambiciosa, descarnada y algo desagradable. Una mirada muy divertida, pero escalofriante sobre la carrera política de este personaje y su, a menudo incompetente, círculo de confianza.

Se puede ver en HBO | Crítica

'Animado presidente'

Si lo que ya buscamos es la comedia por la comedia, una buena opción está en esta sátira animada de Donald Trump. Una suerte de workplace comedy con el día a día de la Casa Blanca basada en la sección del programa de Stephen Colbert, quien produce el show.

Se puede ver en Movistar+

'La ley de Comey'

Uno de los últimos ejemplos de dramas políticos lo protagonizan Jeff Daniels y Brendan Gleeson. Dos episodios de hora y media y dos horas respectivamente que nos llevan directos a la campaña electoral de 2016, la llegada de Trump a la Casa Blanca y las polémicas que surgieron durante esos meses como la injerencia rusa y los emails de Hillary Clinton.

Se puede ver en Movistar+ | Crítica

'Madam Secretary'

Siguiendo con las mujeres en el poder, Téa Leoni protagoniza este estupendo drama político encarnando a Elizabeth McCord, una analista de la CIA y profesora de ciencias políticas que es nombrada Secretaria de Estado. Creada por Barbara Hall, la serie concluyó el pasado diciembre de 2019 tras su sexta temporada.

Se puede ver en Movistar+ | Crítica

'BrainDead'

Alguno asegura que da miedo lo mucho que se acerca esta divertida y algo espeluznante serie a la realidad de la política de Washington. Creado por Robert y Michelle King ('The Good Wife', por ejemplo), esta ficción parte de la premisa de que unos insectos alienígenas se hacen con el control de algunos de los líderes del Capitolio estadounidense.

'Tanner' 88'

Antes de que HBO fuese la HBO que todos conocemos, ya hacían sus pinitos con alguna que otra serie. En esta ocasión el gran Robert Altman y Garry Trudeau realizan un falso documental que sigue la campaña de un congresista por Michigan (Michael Murphy) que busca hacerse con la nominación a ser candidato demócrata en las elecciones de 1988.