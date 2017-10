Kevin Spacey es criticado por revelar su homosexualidad como disculpa por acosar a un chico de 14 años

Nueva e inesperada polémica sobre acoso sexual en el mundo del cine. Esta vez ha sido Anthony Rapp, que actualmente forma parte del reparto de 'Star Trek Discovery', quien ha acusado a Kevin Spacey de intentar "seducirle" cuando sólo tenía 14 años. Rapp afirma que ocurrió en 1986, en una fiesta organizada por Spacey en su apartamento de Nueva York.

Sus palabras llegaron a Spacey, quien acudió a Twitter para escribir una disculpa. El protagonista de 'House of Cards' afirma que no recuerda su encuentro con Rapp, dice que ocurriría hace 30 años y estaría borracho, pero en todo caso le pide perdón. La sorpresa ha sido aún mayor cuando ha aprovechado la ocasión para salir del armario (algo que se esperaba desde hace tiempo), anunciando que a partir de ahora quiere ser abiertamente gay. A continuación he traducido su carta:

"Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy más que horrorizado al leer su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, habría ocurrido hace 30 años. Pero si me comporté como describe, le debo la disculpa más sincera por lo que habría sido un comportamiento de borracho profundamente inapropiado, y lo siento por los sentimientos que describe haber llevado consigo durante todos estos años. Esta historia me ha proporcionado el coraje para tratar otras cosas de mi vida. Sé que hay historias sobre mí ahí fuera y que algunas han sido alimentadas por el hecho de que he sido muy protector con mi privacidad. Como saben los que son más cercanos a mí, en mi vida he tenido relaciones con mujeres y hombres. He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a través de mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto honesta y abiertamente, y eso empieza por examinar mi propio comportamiento."

En una entrevista para Buzzfeed News, Anthony Rapp dijo que acudió a la fiesta por su propia voluntad tras considerarse amigo de Spacey. Descubrió que era el único menor de edad en la casa, y se aburría así que fue al dormitorio para ver la televisión. Tras la medianoche, se dio cuenta que no quedaba nadie más en el apartamento y Spacey entró en la habitación, le agarró, le llevó a la cama y se puso encima con una intención sexual. Spacey tenía 26 años.

"Estaba intentando seducirme. No sé si lo habría dicho así. Pero era consciente de que estaba intentando conseguirme sexualmente", cuenta Rapp. Logró escurrirse de los brazos de Spacey, quien al ver que Rapp se dirigía a la puerta para salir de su casa, le siguió y le preguntó si realmente quería marcharse. El entonces adolescente respondió afirmativamente, le deseó buenas noches y se fue.

Rapp dice que no habló nunca más con Spacey desde el incidente pero sí contó la experiencia a varios amigos y miembros de su familia durante estos años. Aclara que el escándalo de Harvey Weinstein le animó a hablar de lo ocurrido en público, tras ver cómo tantas mujeres daban el paso y hacían lo mismo. "Y no por simplemente airear un agravio sino por intentar arrojar otra luz sobre décadas de comportamiento que se han permitido porque mucha gente, incluyendo yo mismo, hemos estado en silencio", declara el actor.

El mensaje de arrepentimiento de Kevin Spacey ha provocado una oleada de críticas y reacciones negativas, sobre todo por mezclarlo con su salida del armario. La respuesta de Spacey se ha visto como un intento de justificación y una búsqueda de simpatía o compasión. Dejo algunas reacciones en Twitter:

Just wanna be really fucking clear that being gay has nothing to do w/ going after underage folks — Cameron Esposito (@cameronesposito) 30 de octubre de 2017

"Sólo quiero ser verdadera y jodidamente claro de que ser gay no tiene nada que ver con perseguir a gente menor de edad."

That Kevin Spacey statement. Nope. Absolutely not. Nope. — billy eichner (@billyeichner) 30 de octubre de 2017

"Esa declaración de Kevin Spacey. No. Absolutamente no. No."

I keep rereading this statement and getting angrier. Coming out is a beautiful part of being gay. Attaching it to this vileness is so wrong. — realMarkHarris (@MarkHarrisNYC) 30 de octubre de 2017

"Sigo releyendo esta declaración y enfadándome cada vez más. Salir del armario es una parte hermosa de ser gay. Incorporarlo a esta vileza está muy mal."

Nope to Kevin Spacey's statement. Nope. There's no amount of drunk or closeted that excuses or explains away assaulting a 14-year-old child. — Dan Savage (@fakedansavage) 30 de octubre de 2017

"No a la declaración de Kevin Spacey. No. No hay cantidad de borrachera o encierro en un armario que sirva de excusa o explicación para asaltar a un niño de 14 años."

The classiest way to come out of the closet is as a PR smokescreen to distract people from the fact that you tried to molest a child. — Guy Branum (@guybranum) 30 de octubre de 2017

"La forma más elegante de salir del armario es una nota de prensa que sirva de cortina de humo para despistar a la gente del hecho de que intentaste abusar de un niño."

Can't believe I'm saying this in 2017 but here it goes:



Being gay is not an excuse for trying to molest children. pic.twitter.com/5mA4o0r7xm — Travon Free (@Travon) 30 de octubre de 2017