Quentin Tarantino: "Sabía lo suficiente sobre Harvey Weinstein para haber hecho más de lo que hice"

El escándalo sexual de Harvey Weinstein sigue de plena actualidad. No tardó en ser despedido, luego varias actrices como Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow se sumaron a las acusaciones y poco después se convirtió en la segunda persona en ser expulsada por la Academia de Hollywood. Además, hace unos días Scott Rosenberg, guionista de 'Beautiful Girls' y 'Con Air', señaló que todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo y ahora ha sido Quentin Tarantino quien ha reconocido que estaba al tanto de lo suficiente como para haber hecho más.

Recordemos que el director de 'Pulp Fiction' ya se había pronunciado brevemente al respecto a través de la actriz Amber Tamblyn, apuntando que estaba aturdido por lo sucedido y que necesitaba unos días más para procesarlo antes de hablar sobre lo sucedido. Pues bien, ya lo ha hecho, confesando que él sí estaba al tanto de varios casos:

Sabía lo suficiente para haber hecho más de lo que hice. Era más que los rumores habituales, el típico cotilleo. No venía de segunda mano. Sabía que hizo un par de esas cosas. Desearía haber asumido responsabilidades por lo que oí. Si hubiese hecho lo que tenía que haber hecho entonces, no podría haber trabajado con él.

En concreto, Tarantino sabía que su amigo había acosado sexualmente a Mira Sorvino, que fue novia suya, y que otra actriz, a la cual no quiso identificar -probablemente para respetar su intimidad-, hizo lo mismo años después. Además, también estaba al tanto del acuerdo extrajudicial al que llegó con Rose McGowan. Sin embargo, no ató cabos -¿o no quiso hacerlo?- pese a oír más historias en esa línea y siguió trabajando con Weinstein:

Lo que hice fue marginalizar esos incidentes. Todo lo que diga ahora va a sonar como una excusa de mierda.

Lo cierto es que ambos habían sido más que amigos, habiendo casi una relación más similar a la de padre e hijo entre ambos, hasta el punto de que Weinstein fue el anfitrión de la reciente fiesta de compromiso de Tarantino con Daniella Pick hace apenas unas semanas. Está claro que eso no justifica su inacción, y es que estaba al tanto de que había masajeado a Sorvino sin su permiso, la había perseguido en la habitación del hotel e incluso se había presentado en el apartamento de ella en mitad de la noche. Así recuerda él su actitud entonces:

Estaba estupefacto y horrorizado. No podía creer que él haría eso tan abiertamente. Estaba en plan: "¿De verdad? ¿De verdad?" Pero lo que pensé entonces, en el momento, fue que estaba particularmente colgado por Mira. Ella había ganado premios por su actuación en 'Poderosa Afrodita' ('Mighty Aphrodite') y creía que Harvey estaba colgado de ella a su manera. Porque él estaba encoñado por ella, cruzó horriblemente la línea.

Tarantino señala que cree que el problema se resolvió entonces porque estaban saliendo y que Weinstein desistió por ello, apuntando que se enfrentó a él cuando años después esa otra actriz sin identificar le contó que había pasado por una experiencia similar. Entonces todo se quedó en un simple disculpa: "Lo atribuí a esa imagen de los 50 y 60 con el jefe persiguiendo a su secretaria alrededor del escritorio"

El autor de 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight') cree todos en Hollywood permitieron que imperase un sistema similar al de las leyes Jim Crow que defendían la segregación racial en todas las instalaciones públicas siguiendo el lema "Separados pero iguales", pronunciándose también sobre la posibilidad de que aquellos cercanos a Weinstein no supieran nada al respecto:

Todo el mundo cercano a Harvey había oído al menos uno de esos incidentes. Es imposible que no.

Además, señala que no sabe si lo sucedido afectará a cómo ve el público su propia obra y que espera que eso no cambie. Apunta también que ha intentado contactar con Weinstein estos días y que no ha recibido respuesta alguna por su parte y anima al resto de actores a dar la cara más allá de una pequeña declaración condenando todo lo sucedido:

Quiero decir al resto de chicos que también sabían más cosas para que no estén asustados. No os limitéis a dar declaraciones. Reconoced que había algo podrido en Dinamarca. Comprometeos a hacerlo mejor por vuestras hermanas.

Vía | New York Times