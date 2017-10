La Academia de Hollywood expulsa a Harvey Weinstein y deja en evidencia su doble rasero

El escándalo sexual de Harvey Weinstein que se destapó hace unos días parece que no deja de ir a más. Actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Asia Argento no tardaron en sumarse a las acusaciones contra el productor de 'Shakespeare In Love', siendo además despedido de su propia compañía. La cosa no se ha acabado ahí, ya que la Academia de Hollywood, la asociación que entrega los Oscar, ha decidido expulsarle.

La noticia en sí misma no sería tan llamativa de no ser porque es la segunda persona en ser expulsada por la Academia. El primero fue Carmine Caridi, visto en las dos secuelas de 'El Padrino' ('The Godfather'), por compartir el screener de varias películas con un amigo que acabó subiéndolas a Internet. Es comprensible que hayan procedido así con Weinstein, ya que su presunto delito es mucho más grave, pero no han tardado en surgir las quejas por los protagonistas de otros escándalos que siguen formando parte de la Academia:

Los precedentes sin castigo

Sí, finalmente el grupo que cuenta entre sus miembros actuales con Roman Polanski, Bill Cosby Mel Gibson ha encontrado al único hombre que trata mal a las mujeres y le ha expulsado, así que felicidades, Hollywood, nos vemos en los próximos Oscar, donde, y esto es cierto, Casey Affleck presentará el premio de mejor actriz.

Polanski fue condenado en 1977 por tener relaciones ilícitas con una menor, fugándose a Francia tras lo sucedido -lo que no le impidió ganar un Oscar al mejor director en la gala de 2003 por su trabajo en 'El pianista' ('The Pianist')-, mientras que Cosby aún se enfrenta a una serie de acusaciones similares o incluso peores que las de Weinstein, con la diferencia de que en su caso no está implicada ninguna gran estrella de Hollywood aparte de él mismo.

Por su parte, Gibson fue ignorado durante años por Hollywood tras realizar una serie de comentarios ofensivos contra la comunidad judía mientras estaba borracho. En el caso de Affleck ya se habló mucho tras ganar el Oscar del acuerdo extrajudicial al que llegó con la productora Amanda White y la directora de fotografía Magdalena Gorka tras las acusaciones recibidas por acoso sexual durante el rodaje de 'I’m Still Here'.

No son los únicos que se han enfrentado a acusaciones de diversa índole por su trato vejatorio a las mujeres -David O. Russell ya tuvo su pequeño escándalo y Woody Allen fue acusado por la hija Adoptiva de Mia Farrow de haber abusado sexualmente de ella cuando apenas tenía siete años-, y eso que seguro que hay muchos casos que se resolvieron con esos acuerdos extrajudiciales de los que nunca llegamos a saber nada -Emma Thompson comentó hace bien poco que lo de Weinstein no era más que la punta del iceberg-.

¿Cambiarán las cosas de aquí en adelante?

La gran duda ahora está en saber si lo sucedido con Weinstein se debe más al gran eco que ha tenido su caso o si la Academia de Hollywood realmente lo toma como un punto de partida que se va a seguir aplicando en casos venideros y también de forma retroactiva con aquellos que no provocaron tanto ruido en el pasado. Por ahora, os dejo con la traducción del comunicado que han lanzado para anunciar la expulsión de Weinstein: