Hollywood estalla al conocerse más abusos de Harvey Weinstein: Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow entre sus víctimas

Cada nueva información que sale a la luz sobre el caso de presunto acoso sexual de Harvey Weinstein resulta más espeluznante que la anterior. Ya las primeras revelaciones dejaban claro que había muchos casos a lo largo de estos años que no habían salido a la luz, y precisamente lo que está sucediendo durante estas últimas horas es que están apareciendo un aluvión de acusaciones que incluso están elevando los cargos hasta el nivel de violación.

Varias estrellas de Hollywood como Jennifer Lawrence, Kate Winslet, Meryl Streep o Nicole Kidman se han posicionado abiertamente en contra de Weinstein, pero es que otras actrices como Angelina Jolie, Asia Argento, Gwyneth Paltrow o Rosanna Arquette no han dudado en desvelar que ellas también sufrieron ese tipo de trato por parte del productor de 'Shakespeare in Love'. Da vértigo repasar todos los casos, pero en Espinof nos vemos en la obligación de intentarlo.

Asia Argento

I wrote and directed this scene in 1999. #Weinstein pic.twitter.com/VFRJQM0O4M — Asia Argento (@AsiaArgento) October 10, 2017

Me pidió que le diera un masaje. Yo estaba en plan "Mira, no soy una jodida idiota", pero recordándolo, lo fui y todavía estoy lidiando con lo que pasó. Me aterrorizó y él era muy grande. No podía parar, fue una pesadilla. La cosa sobre ser una víctima es que me sentía responsable. Porque si era una mujer fuerte, le habría dado una patada en las pelotas y habría huido, pero no lo hice y por eso me siento responsable.

Así recuerda Asia Argento un encuentro con Weinstein cuando fue invitada a una fiesta en un hotel francés cuando apenas tenía 21 años. El problema es que tal fiesta no existía y se encontró a solas con Weinstein, quien acabó levantándole la falda, separando sus piernas y practicándole sexo oral contra su voluntad. Ella admite que le dejó continuar adelante porque se sentía incapaz de defenderse a sí misma, así que fingió disfrutarlo y al acabar le dijo a Weinstein "No soy una puta". ¿La reacción de Weinstein? Echarse a reír. La propia actriz ha dado a entender que la escena de más arriba, que forma parte de la película 'Scarlet Diva', está basada en su encuentro con Weinstein...

Eso sí, el caso se complica aún, Weinstein siguió contactando con ella y ofreciéndole caros regalos. Ella acabó manteniendo relaciones consentidas con él varias veces durante años venideros, una experiencia que ella no recuerda de forma especialmente positiva. La primera fue meses después, poco antes de que 'B. Monkey' llegase a los cines y Argento recuerda sentirse obligada a hacerlo para no enfurecerle. Años después, Argento ya era madre soltera y Weinstein se ofreció a pagarle la niñera y ella apunta que volvió a sentirse obligada a aceptar sus avances sexuales.

Mira Sorvino

Mira Sorvino también tuvo una mala experiencia en la habitación del hotel de Weinstein durante el Festival de Toronto de 1995: "Me empezó a masajear los hombros, lo cual me hizo sentir muy incómoda, y luego intento pasar a lo físico, como persiguiéndome". Su reacción fue decir que iba contra su religión liarse con hombres casados -Weinstein lo estaba por aquel entonces- y se fue. Meses después volvió a intentarlo, presentándose en la habitación de ella, pero le comentó que su novio -un amigo suyo que iba a hacerse pasar por su pareja- llegaría en breve y Weinstein se marchó.

Sorvino acabaría ganando el Oscar por 'Poderosa Afrodita' ('Mighty Aphrodite'), cinta producida por Weinstein, y volvería a trabajar en varias ocasiones con él, y reconoce que ese éxito la hizo dudar sobre la necesidad de hacer público lo sucedido. De hecho, confiesa que ni siquiera se lo dijo a Bob Weinstein, de quien todavía es amiga. Sin embargo, cree que rechazar a Harvey fue uno de los factores clave para que su carrera se hundiera: "Puede que hubiera otros factores, pero definitivamente me sentí aislada y que mi rechazo a Harvey tuvo algo que ver con ello."

Angelina Jolie

Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein cuando era joven y como resultado de ello decidí no volver a trabajar con él de nuevo y advertir a otras personas cuando lo hicieron. Esta actitud hacia las mujeres en cualquier campo y país es inaceptable.

La protagonista de 'Maléfica' ('Maleficent') no aclara a qué película se refiere, pero echando un ojo a su filmografía vemos que Weinstein fue uno de los productores de 'Jugando con el corazón' ('Playing by Heart'), cinta en la que Jolie participó cuando apenas tenía 22 años.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow tuvo un encuentro con Weinstein poco después de haber sido fichada para protagonizar 'Emma': "Era una niña, estaba petrificada. Creía que iba a despedirme". Weinstein le puso las manos encima y sugirió que fueran a su habitación para unos masajes, pero ella se negó y se fue. No tardó en contarle lo sucedido a Brad Pitt, su novio por aquel entonces, quien no dudó en hacer frente a Weinstein.

Poco después, Weinstein la llamó, enfadado por haber discutido lo sucedido con alguien: "Me gritó durante un buen rato. Fue brutal.". No obstante, ella insistió en que todo volviera a ser una relación profesional, lo cual acabó sirviendo para lanzar su carrera y también para que ganase un Oscar por 'Shakesperare in Love'. Sin embargo, ella recuerda que no todo fue un camino de rosas a partir de entonces: "Tan pronto era generoso, te apoyaba y luchaba por ti como te castigaba o actuaba como un abusón.

Rosanna Arquette

A principios de los 90, Weinstein pidió a Rosanna Arquette que se pasase por su hotel a recoger el guion de una película. Pronto notó que algo raro sucedía cuando le pidieron que subiese, pero fue a peor cuando la recibió en albornoz y quejándose de un dolor en el cuello, a lo que ella reaccionó intentando recomendarle una masajista profesional. ¿Cuál fue la reacción de él? Agarrarle la mano y ponerla sobre su pene erecto: "Mi corazón estaba acelerado. Era una situación de pelear o huir y le dije que "No soy esa chica y nunca lo seré""

Como consecuencia de lo sucedido, Arquette señala lo siguiente: "Me hizo la vida muy difícil durante años", aunque también confiesa que eso fue en parte el motivo de su silencio: "Él va a trabajar muy duro en localizar y silenciar a la gente. En hacerles daño, eso es lo que hace."

Heather Graham

Había una pila de guiones en su escritorio. 'Quiero meterte en una de mis películas', me dijo y me ofreció a elegir cuál me gustaba más. Más tarde, mencionó que tenía un acuerdo con su mujer. Podía acostarse con quien quisiera cuando estuviese fuera de la ciudad... No había una mención explícita a que tenía que acostarme con él para protagonizar una de esas películas, pero el subtexto estaba ahí.

Heather Graham, visto en películas como 'Boogie Nights' o 'Desde el infierno' ('From Hell'), también ha relatado su experiencia con Weinstein. Además, ha apuntado que en otra ocasión pidió a una amiga que le acompañase a otra reunión con él pero ella finalmente no pudo ir. Avisó a Weinstein de lo sucedido para anular la cita, pero él dijo que su amiga estaba allí y que fuera. Sabiendo que mentía, siguió adelante con su plan de cancelar el encuentro y ahí terminó su experiencia. Y sí, se quedó sin el papel.

Varias estrellas muestran su repulsa hacia Weinstein

Me sentí profundamente trastornada al oír las noticias sobre el comportamiento de Harvey Weinstein. Trabajé con él cinco años y personalmente no experimenté ningún tipo de acoso ni sabía nada sobre estas alegaciones. Este tipo de abuso es inexcusable y terrible. Mi corazón está con todas las mujeres afectadas por estas repugnantes acciones. Y quiero agradecerles a todas ellas su valentía por hacerlo público.

Ese ha sido el comentario de Jennifer Lawrence, una de las últimas estrellas de Hollywood que Weinstein ha ayudado a construir, sobre lo sucedido, pero cada vez son más los que han decidido posicionarse. Jessica Chastain reconoce que "Me advirtieron desde el principio. Las historias estaban por todas partes. Negarlo es volver a crear el caldo de cultivo para que suceda de nuevo", mientras que Colin Firth comenta que "siente nauseas leyendo lo sucedido tras haberse beneficiado del apoyo de Weinstein". Por su parte, Nicole Kidman ha lanzado el siguiente comunicado:

Como he comentado públicamente antes, apoyo y aplaudo a todas las mujeres que se pronuncian contra el abuso y la mala utilización del poder, sea la violencia doméstica o el acoso sexual en el lugar de trabajo. Tenemos que erradicar este comportamiento.

La lista es interminable: Ben Affleck ha comentado en su cuenta de Facebook: "Me siento triste y enfadado porque un hombre con el que trabajé usó su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a muchas mujeres durante décadas.", mientras que George Clooney ha señalado: "Tenemos que ser más diligentes y prestar atención a las señales de peligro. Antes no prestábamos suficiente atención y ahora hay que hacerlo. Este es el momento para empezar a asustar a ese tipo de gente para que no vuelvan a hacerlo."

He financed the first 14 years of my career - and now I know while I was profiting, others were in terrible pain. It makes me feel ashamed. https://t.co/T0hInW7EqJ — KevinSmith (@ThatKevinSmith) October 9, 2017

"Financió los 14 primeros años de mi carrera y ahora sé que me estaba beneficiando mientras otros sufrían un dolor terrible. Me hace sentir avergonzado."

I believe all the women coming forward about Harvey Weinstein's sexual harassment. It takes bravery to do so. — Seth Rogen (@Sethrogen) October 7, 2017

"Creo a todas las mujeres que han hecho público el acoso sexual de Harvey Weinstein. Requiere valentía hacerlo"

I'm as appalled and repulsed by the Weinstein news as anyone with a beating heart. And forever in awe of the bravery of those who spoke out. — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) October 10, 2017

"Estoy tan horrorizado e indignado por las noticias sobre Harvey Weinstein como cualquiera que tenga un corazón que lata. Y por siempre asombrado de la valentía de quienes han hablado al respecto."

Las escandalosas noticias sobre Harvey Weinstein han horrorizado a todos aquellos cuyo trabajo defendió, y también a aquellos cuyas buenas y valiosas causas que apoyó. Las intrépidas mujeres que alzaron sus voces para exponer sus abusos son nuestras heroínas.

Esas palabras forman parte de las declaraciones de Meryl Streep, quien también señala que ella no sabía nada al respecto. En una situación parecida está Judi Dench: "No hay duda de que Harvey Weinstein ha ayudado en mi carrera durante los últimos 20 años. No sabía nada sobre esos horribles delitos. Ofrezco mi solidaridad a todas las que han sufrido y mi apoyo de corazón a todas las que han decidido hablar."

Estoy sentada aquí, profundamente disgustada, reconociéndome a mí misma que sí, durante años fui consciente de los vagos rumores sobre que Harvey Weinstein tenía un patrón de comportamiento inapropiado con las mujeres. Harvey siempre ha sido decente conmigo, pero ahora que esos rumores tienen fundamento, estoy enfadada y triste.

Palabras de Glenn Close, mientras que Julianne Moore ha señalado lo siguiente en su cuenta de twitter: "Hacer público un caso de abuso sexual y coacción da miedo y las mujeres que lo hagan no tienen nada que ganar con ello.". Kate Winslet tampoco ha querido dejar de pronunciarse sobre lo sucedido:

El hecho de que estas mujeres estén empezando a hablar sobre la repugnante actitud de uno de nuestros productores más importantes y bien considerados es muy valiente y ha sido estremecedor saberlo. La forma en la que Harvey Weinstein ha tratado a estas vulnerables y talentosas jóvenes mujeres es algo que nunca debería ser aceptable o común en ningún lugar de trabajo.

Lena Dunham, Patricia Arquette, James Gunn, Hillary Clinton, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Alan Alda o Gretchen Mol son solamente algunas de las otras personalidades que han declarado su repulsa hacia las acciones de Weinstein. De hecho, la lista va creciendo casi a cada minuto que pasa y lo extraño será aquellos que acaben optando por el silencio sobre lo sucedido, aunque quizá aún más impactante sea lo que Paul Schrader ha comentado en su cuenta de Facebook:

Claro que sabía que Harvey Weinstein era un gánster sexual, como también lo sabía mucha gente que se cruzó en su camino. Era un olor que le precedía. Eso no era lo que más me ofendía sobre él. Es el hecho de que comprase película de Bernardo Bertolucci y Wong Kar Wai y las remontase. The Weinstein Company nos ofreció a Bret Ellis y a mí comprar 'The Canyons' con la condición de que Harvey la remontaría. ¿Por qué íbamos Bret y yo, grite al teléfono, a pasar por el sacrificio de autofinanciarnos la película para dejar que un gilipollas como Harvey la remontase?

Está bien defender la integridad del cine, pero hay cosas mucho más graves que destrozar una película. Por ejemplo, destrozar la vida de muchas actrices.

Lindsay Lohan sale en defensa de Weinstein, pero su mujer decide dejarle

"I feel very bad for Harvey Weinstein right now. Everyone needs to stop...its wrong," Lindsay Lohan said on IG. Huh?https://t.co/p6C0wUop2K — Chris Gardner (@chrissgardner) October 11, 2017

"Me siento muy mal por Harvey Weinstein ahora mismo. Todo el mundo tiene que parar... está mal"

La protagonista de 'Chicas malas' ('Mean Girls') es por ahora la única que se ha pronunciado a favor de Weinstein, añadiendo también lo siguiente: "Creo que Georgina (Chapman) tiene que adoptar una postura y estar ahí para su marido." Se ve que no se ha enterado de la noticia de que la esposa de Weinstein desde 2007 sí que se ha mojado, pero ha sido para apoyar a las víctimas y señalar que va a abandonar a su esposo, con el que tiene dos hijos.

Vía | New York Times, New Yorker, Independent, Vulture y CNN