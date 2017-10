"Es la punta de un iceberg". Emma Thompson afirma que hay muchos más como Harvey Weinstein en Hollywood

El escándalo de Harvey Weinstein sigue dando que hablar. Y no es para menos, uno de los productores más importantes de Hollywood (con facilidad para ganar Oscars) ha estado acosando y abusando sexualmente de mujeres durante tres décadas, incluyendo actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Léa Seydoux, entre otras. Es una bomba informativa que está sacudiendo Hollywood.

Pero es también una prueba irrefutable de algo mayor y más grave, un comportamiento sistemático dentro de la industria. De las muchas declaraciones y denuncias que se han realizado estos días tras conocerse los gravísimos hechos, destaca un vídeo donde Emma Thompson califica a Weinstein de "depredador" (no de "adicto al sexo" como se autocalifica él) y avisa que sólo es "la punta de un iceberg".

"No sabía acerca de esas cosas pero no me sorprenden en absoluto, son endémicas del sistema. Lo que encuentro extraordinario es que este hombre está en la punta de un iceberg muy particular. No creo que puedas describirle como un 'adicto al sexo'. Es un depredador.

Pero lo que es, por así decirlo, es la parte alta de una escalera que es un sistema de acoso, y desprecio, y abuso, e interferencia, y lo que mi madre habría mencionado en los viejos tiempos como 'molestar'. '¿Te está molestando?'. Esa es la palabra que solíamos usar en los viejos tiempos, si lo recuerdas. Esto ha sido parte de nuestro mundo, del mundo femenino, desde tiempos inmemoriales.

Así que, sobre lo que necesitamos empezar a hablar es la crisis en la masculinidad, la crisis de una masculinidad extrema, que es este comportamiento, y el hecho no sólo de que está bien sino que está representado por el hombre más poderoso del planeta en este momento. [sí, Donald Trump]