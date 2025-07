Netflix arrebata una de sus mejores series a Movistar Plus+ y emitirá su siguiente temporada en exclusiva

Todo lo que tocan los hermanos Caballero se convierte en oro. Ya sea 'Aquí no hay quien viva', 'El pueblo', 'La que se avecina' o 'Machos Alfa', tienen el engranaje muy bien engrasado y cada una de sus series se convierte en cultura pop española de manera inmediata. La prueba es que Netflix ha comprado su última serie, que hasta ahora tenía su casa en Movistar Plus+: 'Muertos SL'.

Me dejas muerto

La serie ha durado poco menos de un año en Movistar, porque desde Netflix ya han anunciado que no solo estrenarán las dos primeras temporadas ya emitidas a partir del 31 de julio, sino que, además, emitirán en exclusiva la ya producida temporada 3 el 21 de agosto. El movimiento estratégico solo indica la infalibilidad de los Caballero, lo suficiente como para aceptar un cambio de casa en mitad de una producción, algo que no sucede normalmente en nuestro país.

La serie, por cierto, es estupenda: humor negro (al fin y al cabo transcurre en una funeraria, ¿qué esperabas?), personajes desdeñables marca de la casa, tramas interconectadas y un protagonista, interpretado por Carlos Areces, tan despreciable como hilarante. Las dos primeras temporadas están más que amortizadas por el gigante tecnológico, y moverlas a otros pastos es una situación victoriosa para todos.

Movistar Plus+ se habrá llevado un buen acuerdo monetario (y el reconocimiento a sus series de producción propia), Netflix se lleva la temporada 3 en exclusiva y poder erigirse como el sitio donde van las series de los Caballero, y, finalmente, estos consiguen que más gente vea la serie al colgarse en el servicio de streaming más grande del mundo. Yo ya estoy contando los días para la temporada 3. Si no la has visto, el 31 de julio entenderás por qué.

