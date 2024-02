'Machos Alfa' ya es bastante mejor que 'La que se avecina': la temporada 2 de la serie de Netflix la confirma como un pasatiempo muy efectivo

Las series de televisión españolas llevan varios años pasando por el que seguramente sea el mejor momento de toda su historia. En volumen de producción creo que es indiscutible, pero es que además también se estrenan varios títulos imprescindibles a lo largo del año. Luego también hay una gama media con opciones para todos los gustos entre la que situaría a 'Machos Alfa', la comedia de los creadores de 'La que se avecina' para Netflix.

Estrenada a finales de 2022, no puedo decir que 'Machos Alfa' sea una serie imprescindible, pero sí que era una evolución clara respecto a anteriores trabajos suyos. Por lo pronto, se respondía a la queja habitual de la excesiva duración al limitar cada episodio a unos 30 minutos, pero además también resultaba algo más pulida en otros aspectos. Todo ello se confirma en la temporada 2 que Netflix estrena este viernes 9 de febrero.

Sin complicarse

Como ya apunté en su momento, 'Machos Alfa' se siente más como una evolución de 'Escenas de matrimonio' aplicado a una sensibilidad más actual. Por ello, es habitual que hay muchas escenas que se sientan casi como una especie de pequeño sketch, pero siempre formando todo de algo más grande que da unidad y continuidad en todo momento a la serie.

Eso es algo aún más presente en este arranque de temporada -Netflix solamente ha proporcionado sus 3 primeros episodios de la prensa-, donde la situación en la que quedaron sus personajes lleva a que exista una mayor desconexión de algunas partes respecto a las demás -pienso por ejemplo en la subtrama de la nueva pareja del personaje de Kira Miró o la crisis profesional del de María Hervás-. Era inevitable y tampoco resulta molesto, pero sí que añade un ligero toque de dispersión que no beneficia a la serie.

Por otro lado, es inevitable que 'Machos Alfa' se sienta como previsible en todo momento, ya que una de sus señas identidad es jugar con ideas reconocibles, sea para intentar darles una vuelta -pienso por ejemplo en el personaje de Cayetana Guillén Cuervo- o para jugar con ello de forma más tradicional -los celos de Esther hacia la nueva compañera de Luis-. Todo presentado sin complicarse lo más mínimo y con el objetivo principal y casi exclusivo de hacer pasar un rato entretenido al público.

Y es que una cosa que hizo muy bien la primera temporada de 'Machos Alfa', y que no sucede con la mayoría de comedias televisivas, fue asentar a sus protagonistas y saber lo qué puede ofrecernos cada uno de ellos. Es verdad que estuvo acompañado de apostar por un perfil más bajo en lo referente a las aspiraciones, pero lo realmente importante era cómo saber hacer fluir los ingredientes que manejaban y ahí pocas pegas se le podía poner más allá de lo que cada espectador conecte con sentido con su sentido del humor.

Por ahí no esperéis ningún tipo de sorpresa, ya que se sigue jugando con la idea de desmontar el machismo de una forma blanca. Sí, mucho hablar de patriarcado y de desmontar la masculinidad, pero aquí no hay intención alguna de incidir en la llaga. Todo queda al servicio de ser utilizado como base para hacer bromas accesibles, incluso cuando alguien se ve acorralado y recurre a un momento que, salvando las distancias entre lo que sucedió en la realidad y lo que pasa en la ficción, me hizo acordarme al instante de Raquel Sánchez Silva.

Aquí el objetivo no es que el público o alguno de los personajes aprendan realmente nada -hasta se menciona que el curso al que acudieron los protagonistas en la temporada 1 en realidad solo sirvió para perpetuar el patriarcado-, pues cualquier crítica que se haga resulta ligera y superficial. Lo importante es presentar situaciones, que tus personajes se caigan en gracia y lo entretenido que pueda ser cada uno de sus episodios.

Por ahí, la temporada 2 se siente como una prolongación tan natural que hacer distinción entre diferentes entregas resulta irrelevante. Sí, hay nuevos personajes, pero es que ya en su predecesora hubo una rotación importante de secundarios -para la ocasión vuelve a contar con antiguos colaboradores de los hermanos Caballero en 'La que se avecina' o 'El Pueblo', a mi juicio aún lo mejor que han hecho desde 'Aquí no hay quien viva'-, pero los realmente importantes siguen siendo los mismos. Por mi parte, ojalá más protagonista para Paula Gallego, pues su personaje tiene una dosis extra de frescura, y es principalmente gracias a ella.

Como decía al principio de este artículo, tampoco pudo decir, ni mucho menos, que 'Machos Alfa' sea imprescindible, pero sí que su nivel es bastante superior al actual de 'La que se avecina' y todavía hay un claro margen de mejora -echo en falta por ejemplo algún personaje más memorable o algún tipo de running gag que siempre funcione-. Claro que sus episodios cortitos ayudan, pero si fuesen malos o aburridos, eso tampoco la salvaría.

