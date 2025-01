La mejor serie de los creadores de 'La que se avecina' es demasiado corta: la temporada 2 de 'Muertos S.L.' llega a su fin dejando con ganas de más

Uno de los grandes problemas que he tenido siempre con 'La que se avecina' es que sus episodios son demasiado largos. Hubo una época en lo que eso era una molestia menor, pero llegó un punto en el que acabé abandonando la serie porque no me compensaba lo que daba. Por ello celebré el salto al formato corto de los hermanos Caballero, primero con 'Machos Alfa' y luego con 'Muertos S.L.', pero ahora puede que esté sucediendo justo lo contrario.

Algo cada vez más habitual es que las temporadas sean mucho más cortas que antes, lo cual puede tener un efecto contraproducente en las sitcoms. Ahí hace falta más espacio para dejar crecer a los personajes y las dinámicas entre ellos, estando seguramente ahí una de las claves para que a las plataformas de streaming les cueste tanto sacar adelante comedias de largo recorrido. 'Muertos S.L.' sí que ha logrado asentar eso bien rápido, pero eso no ha impedido que se haga demasiado corta.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

No sobra nada... pero sí falta

Ya me sucedió eso con la primera temporada estrenada por Movistar Plus+ en 2024, pero es algo que ha ido a más con la segunda que hoy llega a su final. Y es que apenas seis episodios, dos menos que su predecesora, saben a demasiado poco, quedando la certeza de que incluso las tratas que han dejado más cerradas -pienso en todo lo referente a la paternidad del personaje de Carlos Areces- podrían haber dado más juego.

Lo cierto es que incluso los 10 capítulos que tiene cada entrega de 'Machos Alfa' podrían ser perfectamente más sin que fuera a quejarme, pero pasar ya a seis se siente como un problema quizá involuntario: ¿tal vez los hermanos Caballero no tienen tiempo para más? Ya cuando se anunció la cancelación de 'El Pueblo' se dio a entender que uno de los motivos para ello era que no les daba la vida para seguir con ella, por lo que perfectamente podría ser el motivo de lo que ha pasado con 'Muertos S.L.'.

Por mi parte, tengo bastante claro que 'Muertos S.L.' me parece lo mejor que tienen actualmente en marcha los hermanos Caballero y también una adición muy a tener en cuenta a la larga tradición de hacer sitcoms basadas en el lugar de trabajo de sus protagonistas. Además, la serie mantiene el estilo de sus creadores, buscando menos la acumulación de gags que explorar diferentes situaciones coqueteando con el exceso y el costumbrismo como fuente de su humor.

Lo que sí es cierto es que esta temporada 2 se ha sentido más como un paso intermedio que como una entrega con una personalidad más definida. Por ejemplo, el inesperado idilio entre los personajes de Roque Ruiz y Amaia Salamanca es evidente que está destinado a causar fricciones muy graves entre ambos y Dámaso (Areces) o que esa versión de bajo coste de la funeraria impulsada por Chemi (Diego Martín) aún tiene mucho que ofrecer.

Y es que si la primera temporada funcionaba de forma bastante precisa como introducción, sacudiendo de paso la imagen del antiguo dueño por todo lo referente a la trama de acoso sexual, en la segunda queda una pequeña sensación de vacío, de que eran necesarios más episodios.

Eso se debe en parte a lo bien que va fluyendo todo hasta que de repente se acaba el sexto episodio y descubres que no va a haber más. Este punto es una de sus fortalezas, ya que el hecho de situar la acción en una funeraria crea un nexo mucho más fuerte y constante que el edificio en el caso de 'La que se avecina' o la amistad con 'Machos alfa', y su prolongación fuera de allí se siente bastante razonable y matizada en función del personaje en el que se centre la historia.

De hecho, una de las claves de esta temporada 2 de 'Muertos S.L.' es que quizá por primera vez en una serie de los Caballero no hay nada que sobre. Es un trabajo de precisión tan notable que los episodios se pasan volando e incluso las tramas a priori menos divertidas están llevadas con una precisión envidiable. Nada se estira o deja la sensación de ser mero relleno. Por ejemplo, esa animadversión repentina, y afortunadamente puntual, de Olivia hacia Manuela me parecía que podía caer en eso y lo esquiva de forma impecable.

Sin embargo, perdura ese malestar porque una serie así nunca debería tener temporadas de 6 episodios. Claro que se puede aducir que siempre será mejor dejar con ganas de más, pero en este caso veo simplemente una oportunidad perdida que en cierta manera daña el resultado final, dejando más la sensación de ser una mitad de temporada que una realmente completa.

En Espinof | Las 15 mejores películas en Movistar Plus+ de 2024

En Espinof | Las 21 mejores series de Movistar Plus+