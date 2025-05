"Hay que preservar el reconocimiento a las mujeres". Bella Ramsey apoya la división por géneros en los premios interpretativos sin obviar la complejidad del asunto

Como suele ocurrir con muchos otros temas, debates que arrancan bajo la forma de polémicas de esas que polarizan al extremo las opiniones y que ocupan la inmensa mayoría del espacio en la conversación de un nicho en particular terminan perdiendo intensidad hasta quedar prácticamente en lo anecdótico, y el de la separación por género en los premios de interpretación es uno de ellos.

Cuando a finales del verano de 2020 el Festival Internacional de Cine de Berlín anunció que abandonaría la fórmula tradicional al repartir estos galardones, sirviendo como punta de lanza y modelo para otros certámenes como el de Cine Iberoamericano de Huelva o el de San Sebastián, no fueron pocas las voces que pusieron el grito en el cielo.

Ahora, cinco años más tarde, lo que en un principio fue motivo de discusión, se ha terminado normalizando, ya sea en positivo o en negativo, y pasando a un segundo plano. Esto, por supuesto, no quiere decir que continúen surgiendo opiniones al respecto de lo más interesantes, siendo la última de ellas la de Bella Ramsey, protagonista de la fantástica 'The Last of Us', quien ha roto una lanza a favor de la distinción por géneros.

Un asunto complejo

Ramsey, que se identifica como no binaria, pero que nos pone las cosas mucho más fáciles a los hispanohablantes al asegurar que no le importa "que la gente me llame como me ve", ya que prefiere los pronombres they/them —cuyo uso en nuestro idioma es un poco farragoso—, subrayó durante el podcast de Louis Theroux la importancia de "preservar el reconocimiento para las mujeres en la industria”.

Ahora bien, pese a tener esto claro, optó por tirar de humildad y remarcar lo siguiente:

“No tengo la respuesta y ojalá existiera una solución sencilla, pero creo que es muy importante que tengamos una categoría femenina y una categoría masculina”.

Las ideas que se pusieron sobre la mesa para solventar este dilema pasaron, entre otras, por renombrar las categorías en base al género de los personajes y no de los intérpretes; por ejemplo, "mejor interpretación en un personaje femenino", pero Ramsey apuntó que esto, en última instancia, genera problemas para quienes interpretan a personajes no binarios en pantalla.

Lo que la Bella sí tiene claro cristalino, pese a la libertad que otorga a las personas a la hora de dirigirse a ella, es la incomodidad que le provoca ser etiquetada como "actriz".

“Tengo una reacción visceral, como de ‘esto no es del todo correcto’, cuando lo oigo. Pero tampoco me lo tomo demasiado en serio… no lo siento como un ataque a mi identidad”.

Ramsey se identifica como persona no binaria, no porque esté “de moda”, sino porque se crió "más como un niño pequeño que como una niña”.

“Ha sido algo muy evidente desde que era pequeñe. Siempre me llamé a mí misme tomboy, pero no era que fuera una chica con cosas de chico, siempre he sido como un punto intermedio. Más bien inclinándome hacia el lado de los chicos. Para ser sinceres, crecí más como un niño que como una niña. Siempre me he sentido más masculino o más hacia ese lado del espectro. Supongo que ahora mismo siento que no tengo acceso a la feminidad”.

Si las personas podemos alcanzar tales grados de fascinante complejidad, cómo no iba a hacerlo una entrega de premios.

